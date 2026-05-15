باشگاه خبرنگاران جوان - رضا حشمتی قائم‌مقام عملیات شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با اشاره به تغییر ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۳:۰۰ گفت: با توجه به بررسی‌های فنی، عملیاتی و ایمنی، سرویس‌دهی خط ۵ متروی تهران و حومه از روز شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۵:۰۰ صبح آغاز می‌شود.

وی افزود: سرویس‌دهی این خط در روز‌های پنجشنبه از ساعت ۵:۳۰ صبح و در روز‌های جمعه از ساعت ۶:۰۰ صبح انجام خواهد شد.

حشمتی با بیان اینکه ساعت پایان سرویس‌دهی در خطوط داخلی مترو همچنان ساعت ۲۳:۰۰ از مبادی خطوط خواهد بود، تصریح کرد: آخرین حرکت قطار‌ها در خط ۵ نیز مطابق برنامه فعلی در ساعت ۲۲:۰۰ انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه برنامه فعلی آغاز سرویس‌دهی سایر خطوط مترو بدون تغییر باقی می‌ماند، اظهار کرد: در راستای همراهی با سیاست‌های مدیریت مصرف انرژی کشور و با هدف حفظ پایداری خدمات حمل‌ونقل عمومی، بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده نشان می‌دهد آغاز سرویس‌دهی خطوط داخلی از ساعت ۵:۳۰ صبح، پاسخگوی بخش قابل‌توجهی از نیاز شهروندان برای حضور به‌موقع در محل کار بوده و در شرایط موجود، تغییر ساعت آغاز حرکت قطار‌ها در این خطوط ضرورتی نخواهد داشت.

قائم‌مقام عملیات شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه ادامه داد: با توجه به ماهیت حومه‌ای خط ۵، فاصله قابل‌توجه شهر‌های تحت پوشش این خط تا تهران و زمان سفر بیشتر مسافران این مسیر، تغییر ساعت آغاز سرویس‌دهی با هدف تسهیل دسترسی شهروندان، کاهش زمان انتظار و فراهم‌سازی امکان حضور به‌موقع کارکنان و مسافران حومه‌ای در محل کار و مراکز اداری در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه ضمن آمادگی کامل برای همکاری با سیاست‌های مدیریت مصرف انرژی کشور، تلاش می‌کند با حفظ ایمنی، کیفیت خدمات و پایداری شبکه، پاسخگوی نیاز‌های حمل‌ونقلی شهروندان باشد.

منبع: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه