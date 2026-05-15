باشگاه خبرنگاران جوان - رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو از ابلاغ «سند اصلاح ضوابط عرضه برق واحد‌های بخار جدید الاحداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی دارای قرارداد خرید تضمینی برق» خبر داد و گفت این سند با هدف ارتقای راندمان تولید، ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تسریع در اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه تأمین انرژی تدوین و ابلاغ شده است.

او با اشاره به مبانی قانونی این سند افزود: این اصلاحیه به استناد بند‌های (د)، (ه) و (ز) ماده‌یک قانون تأسیس وزارت نیرو و همچنین مواد ۷ و ۱۲ قانون سازمان برق تهیه شده و بخش مهمی از اقدامات وزارت نیرو برای جبران ناترازی برق و گاز را پشتیبانی می‌کند.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در تشریح مفاد این سند توضیح داد: بر اساس ضوابط جدید، تمامی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی دارای قرارداد خرید تضمینی برق مجاز هستند نسبت به تکمیل احداث واحد‌های بخار اقدام کنند و از مزایای عرضه برق در تابلوی بری ازاد بهره ببرند. 

وی افزود: برق تولیدی این واحد‌ها می‌تواند یا در قالب عرضه در تابلوی برق آزاد برای مدت چهار سال و یا از طریق فروش گواهی ظرفیت همراه با عرضه برق در بازار عمده‌فروشی به شبکه ارائه شود.

بر اساس این ابلاغیه، «کمیته بخش بخار» به‌عنوان مرجع تعیین زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها تشکیل می‌شود. این کمیته متشکل از معاون برق و انرژی وزارت نیرو به‌عنوان رئیس کمیته، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، مدیرعامل شرکت توانیر، مدیرعامل شرکت برق حرارتی و مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران است.

همچنین کمیته بخش بخار موظف است با پیشنهاد شرکت برق حرارتی، طول دوره احداث و زمان شروع بهره‌برداری واحد‌های بخار هر یک از نیروگاه‌ها را تعیین و ابلاغ کند.

منبع: وزارت نیرو

