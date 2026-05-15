مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون به بیش از ۶۰۰ هزار نفر خدمات روانشناختی و غربالگری ارائه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛حمیدجنیدی‌مقدم- محمد رضا شالبافان مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتباد وزارت بهداشت در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت:یکی از اقدامات مهم دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، افزایش آگاهی عمومی افراد در زمینه ارتقای سواد سلامت روان و اطلاع رسانی گسترده در دوران بحران جنگ تحمیلی سوم است و در همین خصوص اقدامات مناسبی بر اساس اسناد بالادستی و همکاری بین بخشی با محوریت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور انجام شده است.

به گفته وی، سامانه ۱۹۰ در خدمت رسانی و ارائه مشاوره های تلفنی رایگان به مردم و با حضور ۷۰۰ روانشناس راه اندازی شده است و در بعضی روزها بیش از ۶۰۰۰ تماس با این سامانه بر قرار شده است. 

وی تاکید کرد: با همت همکاران روانشناسان ما در دانشگاه های علوم پزشکی در مراکز خدمات جامع سلامت خدمات بسیار ارزشمندی ارائه شده است به طوریکه  از ابتدای جنگ تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار نفر تحت خدمات روانشناختی و غربالگری قرار گرفته اند.

مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتباد وزارت بهداشت ادامه داد: در حال حاضر ۱۰۸ مرکز سراج در سراسر کشور در حال فعالیت مستمر با حضور روانپزشک، روانشناس و مددکار اجتماعی هستند و در هفته های پیشین نیز یک مرکز سراج در شهرستان میناب راه اندازی شده‌ و برنامه ریزی شده است که خانه به خانه خدمات سلامت روان به مردم این منطقه و سایر مناطق آسیب دیده ارائه شود. 

شالبافان ادامه داد: اگر افراد نیازمند دریافت خدمات سلامت روان باشند می توانند به صورت تلفنی در مرحله اول از طریق سامانه ۱۹۰ مشاوره دریافت کنند و سپس در صورت نیاز به دریافت خدمات حضوری به مراکز جامع سلامت و مراکز سراج مراجعه کنند. لازم به ذکر است که تمام این خدمات به صورت رایگان خواهد بود. 

او تاکید کرد: در دوران بحران برخی از مشاغل مانند کادر سلامت، نیروهای امدادی از جمله هلال احمر نیازمند دریافت خدمات سلامت روان به صورت ویژه هستند و دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و دانشگاه های علوم پزشکی آمادگی و برنامه ریزی ویژه برای ارائه این خدمات دارند.

برچسب ها: سلامت روان ، جنگ تحمیلی سوم
خبرهای مرتبط
ارائه رایگان مشاوره سلامت روان در سامانه ۱۹۰
سلامت روان در جنگ نیازمند اقدام پیشگیرانه است
هشدار درباره فشارهای روانی بر زنان باردار در شرایط بحرانی و جنگی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیام‌رسان بله از دسترس کاربران خارج شد
امتحانات دانش آموزان هفتم تا دهم تهران مجازی است
راه‌اندازی بیمارستان‌های نوین و علوم اعصاب در آینده‌ای نزدیک
طراحی برنامه تابستانه برای دانش‌آموزان
چرا توسعه تکنولوژی تنها راه نجات اقتصاد ملی است؟
مدت زمان ایده‌آل خواب برای سلامتی بهتر مشخص شد
گوگل از ویژگی جدیدی برای مهار اعتیاد به وبگردی رونمایی کرد
ارسال نمادین کوله‌پشتی دانش آموزان شهید میناب به مقر سازمان ملل
بومی‌سازی تجهیزات پزشکی؛ ورود دستگاه مگنت تراپی ایرانی به بازار سلامت+ فیلم
زمین در ۶ جولای به دورترین نقطه از خورشید خواهد رسید
آخرین اخبار
تحقق اجرای «پزشکی خانواده و نظام ارجاع» نیازمند همراهی مردم است
چرا توسعه تکنولوژی تنها راه نجات اقتصاد ملی است؟
جبران عقب‌ماندگی آموزشی و حمایت آموزشی و پرورشی از دانش‌آموزان میناب
وزیر بهداشت عازم ژنو می‌شود
رونمایی هواوی از ساعت جدید خود با ایرباد‌های بی‌سیم داخلی
مدت زمان ایده‌آل خواب برای سلامتی بهتر مشخص شد
زمین در ۶ جولای به دورترین نقطه از خورشید خواهد رسید
راه‌اندازی بیمارستان‌های نوین و علوم اعصاب در آینده‌ای نزدیک
موجودی خوب ذخایر استراتژیک دارویی/ ضابطه‌مند شدن مراجعه‌ها به مراکز درمانی
طراحی برنامه تابستانه برای دانش‌آموزان
پیام‌رسان بله از دسترس کاربران خارج شد
بومی‌سازی تجهیزات پزشکی؛ ورود دستگاه مگنت تراپی ایرانی به بازار سلامت+ فیلم
گوگل از ویژگی جدیدی برای مهار اعتیاد به وبگردی رونمایی کرد
رئیس جمهور پیگیر برنامه پزشکی خانواده/ توسعه طرح‌های سلامت در شرایط جنگی
ارسال نمادین کوله‌پشتی دانش آموزان شهید میناب به مقر سازمان ملل
یک تغییر ساده در رژیم غذایی که سن بیولوژیکی را در یک ماه کاهش می‌دهد
اولین شواهد احتمالی از وجود ماده تاریک در کیهان
رونمایی HMD از گوشی جدید خود
چین موشک کینتیکا-۱ را با پنج ماهواره به فضا پرتاب کرد
امتحانات دانش آموزان هفتم تا دهم تهران مجازی است
غربالگری حدود ۵ میلیون نفر در طول جنگ/ سنجش سلامت جسمی و روانی کودکان به مرز ۱۰۰ درصد رسید
کمبود نیروی انسانی بزرگترین چالش در حوزه سلامت دانش‌آموزی
دانش، رمز پیروزی در عرصه‌های علمی و سلامت است
مدرسه، قلب تپنده سلامت و امنیت کشور است
جوانان پای لانچر تربیت شده نظام آموزشی جمهوری اسلامی هستند