مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون به بیش از ۶۰۰ هزار نفر خدمات روانشناختی و غربالگری ارائه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛حمیدجنیدی‌مقدم- محمد رضا شالبافان مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتباد وزارت بهداشت در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت:یکی از اقدامات مهم دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، افزایش آگاهی عمومی افراد در زمینه ارتقای سواد سلامت روان و اطلاع رسانی گسترده در دوران بحران جنگ تحمیلی سوم است و در همین خصوص اقدامات مناسبی بر اساس اسناد بالادستی و همکاری بین بخشی با محوریت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور انجام شده است.

به گفته وی، سامانه ۱۹۰ در خدمت رسانی و ارائه مشاوره های تلفنی رایگان به مردم و با حضور ۷۰۰ روانشناس راه اندازی شده است و در بعضی روزها بیش از ۶۰۰۰ تماس با این سامانه بر قرار شده است.

وی تاکید کرد: با همت همکاران روانشناسان ما در دانشگاه های علوم پزشکی در مراکز خدمات جامع سلامت خدمات بسیار ارزشمندی ارائه شده است به طوریکه از ابتدای جنگ تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار نفر تحت خدمات روانشناختی و غربالگری قرار گرفته اند.

مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتباد وزارت بهداشت ادامه داد: در حال حاضر ۱۰۸ مرکز سراج در سراسر کشور در حال فعالیت مستمر با حضور روانپزشک، روانشناس و مددکار اجتماعی هستند و در هفته های پیشین نیز یک مرکز سراج در شهرستان میناب راه اندازی شده‌ و برنامه ریزی شده است که خانه به خانه خدمات سلامت روان به مردم این منطقه و سایر مناطق آسیب دیده ارائه شود.

شالبافان ادامه داد: اگر افراد نیازمند دریافت خدمات سلامت روان باشند می توانند به صورت تلفنی در مرحله اول از طریق سامانه ۱۹۰ مشاوره دریافت کنند و سپس در صورت نیاز به دریافت خدمات حضوری به مراکز جامع سلامت و مراکز سراج مراجعه کنند. لازم به ذکر است که تمام این خدمات به صورت رایگان خواهد بود.

او تاکید کرد: در دوران بحران برخی از مشاغل مانند کادر سلامت، نیروهای امدادی از جمله هلال احمر نیازمند دریافت خدمات سلامت روان به صورت ویژه هستند و دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و دانشگاه های علوم پزشکی آمادگی و برنامه ریزی ویژه برای ارائه این خدمات دارند.