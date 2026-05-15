رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان شوط گفت: یک واحد مسکونی که اقدام به کشتار غیر مجاز دام و توزیع در قصابی های شهر مرگنلر می نمود با همکاری نیروی محترم انتظامی شناسایی و توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - فتح الله پور رئیس شبکه دامپزشکی شوط گفت: با هوشیاری کامل شبکه دامپزشکی شهرستان شوط و به دنبال بازدید ها و بررسیهای میدانی مستمر و پس از اخذ دستور مقام محترم قضایی مبنی بر ورود به منزل دیروز یک واحد مسکونی که اقدام به کشتار غیر مجاز دام و توزیع در قصابی های شهر مرگنلر می نمود با همکاری نیروی محترم انتظامی شناسایی و توقیف گردید.

وی افزود: افراد حاضر در محل پس از کشتار غیر مجاز اقدام به نصب لیبل نظارت شرعی و جعل مهر بهداشتی دامپزشکی نموده و لاشه های استحصالی را در واحد های قصابی شهر مرگنلر توزیع می نمودند.

رئیس شبکه دامپزشکی شوط با بیان اینکه در این عملیات لاشه ها و تجهیزات مرتبط با کشتار غیر مجاز ضبط و توقیف شد گفت: برای کلیه افراد مرتبط نیز پرونده قضایی جهت رسیدگی تشکیل گردید.

فتح اله پور یاداور شد: بهداشت عمومی و سلامت جامعه خط قرمز دامپزشکی بوده و با بر زنندگان بهداشت و سلامت جامعه برخوردهای قانونی لازم صورت می گیرد.