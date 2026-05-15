کارشناس هواشناسی مازندران از آغاز ناپایداری‌های جوی، وزش باد و کاهش محسوس دما از روز شنبه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تاکامی کارشناس هواشناسی مازندران درباره زمان تغییرات جوی، گفت: از روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ناپایداری‌ها از سمت نواحی غربی استان آغاز می‌شود و در ابتدا ساکنان غرب استان شاهد وزش باد، افزایش ابر و بارندگی خواهند بود و این وضعیت به تدریج تا ساعات بعد از ظهر به مناطق مرکزی و شرقی نیز کشیده می‌شود.

او افزود: از عصر شنبه تا اواخر وقت یکشنبه، بارندگی، وزش باد و کاهش دما در تمامی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی مازندران گفت: این سامانه بارشی تا روز دوشنبه در منطقه فعال است، اما از شدت آن کاسته شده و بارش‌ها به صورت پراکنده‌تر ادامه می‌یابد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

