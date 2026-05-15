باشگاه خبرنگاران جوان - اروپاییها ممکن است ناچار شوند در برنامههای سفر تابستانی خود تجدیدنظر کنند؛ چرا که کمبود سوخت جت ناشی از مسدود شدن تنگه هرمز میتواند شرکتهای هواپیمایی را به افزایش قیمت بلیتها وادار کند.
قیمت سوخت جت از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ماه فوریه بیش از دو برابر شده است. علت این مسئله آن است که ایران و آمریکا در مقاطع مختلف تنگه هرمز، مسیر حیاتی عبور یکپنجم نفتکشها و کشتیهای حامل گاز جهان، را مسدود کردهاند.
مارینا افتیمیو(Marina Efthymiou)، استاد مدیریت هوانوردی در دانشگاه شهر دوبلین، به دویچهوله گفت قیمت سوخت جت در اروپا براساس دادههای انجمن بینالمللی حملونقل هوایی از حدود 68.27 یورو (80 دلار) برای هر بشکه در فوریه به 153.84 یورو (180 دلار) در پایان آوریل رسیده است.
او گفت: اگر قیمت سوخت ــ که بین 25 تا 50 درصد کل هزینههای عملیاتی شرکتهای هواپیمایی را تشکیل میدهد ــ همچنان بالا بماند و شرکتها نیز پوشش ریسک انجام نداده باشند، ممکن است ورشکسته شوند.
علاوه بر جهش قیمتها، انتظار میرود کمبود سوخت جت نیز بهزودی آغاز شود. دو هفته پیش رئیس آژانس بینالمللی انرژی هشدار داد اروپا تنها حدود شش هفته ذخیره سوخت جت در اختیار دارد.
اروپا بهطور متوسط روزانه حدود 1.6 میلیون بشکه سوخت جت مصرف میکند و 1.1 میلیون بشکه آن را از منابع داخلی تأمین میکند. بخش بزرگی از مابقی ــ حدود 500 هزار بشکه ــ پیشتر از خاورمیانه و از طریق تنگه هرمز وارد میشد؛ مسیری که اکنون تقریباً غیرقابل عبور شده است.
برخی شرکتهای هواپیمایی این افزایش هزینه را به مسافران منتقل کردهاند. گفته میشود ایر فرانس-کیالام برای پروازهای طولانیمدت 100 یورو هزینه اضافی تعیین کرده، در حالی که لوفتهانزا در 22 آوریل اعلام کرد طی شش ماه آینده 20 هزار پرواز کوتاهبرد را حذف خواهد کرد. شرکت هواپیمایی اسکاندیناوی نیز حدود هزار پرواز را لغو میکند.
سباستین جاستوم(Marina Efthymiou)، معاون ارشد ایر فرانس-کیالام، در رویدادی در پارلمان اروپا گفت: «ما مجبور به انجام این کار هستیم، زیرا در غیر این صورت ظرف چند ماه ورشکسته خواهیم شد.»
براساس گزارش اخیر شرکت مشاورهای تنئو، قیمت بلیت هواپیما طی یک سال گذشته 24 درصد افزایش یافته است.
اندرو چارلتون(Andrew Charlton)، مدیرعامل شرکت مشاوره Aviation Advocacy، گفت اگرچه در حال حاضر ذخایر سوخت کافی است، اما درباره آینده ابهام زیادی وجود دارد.
او به دویچهوله گفت: همین نااطمینانی و همچنین هزینه اضافی برای پر نگه داشتن مخازن سوخت باعث گرانتر شدن بلیتها شده است. مسافران باید انتظار صندلیهای کمتر و پیشنهادهای ارزان کمتری در بازار داشته باشند.
انجمن «شرکتهای هواپیمایی اروپا» (A4E) که متشکل از 16 شرکت هواپیمایی اروپایی است و مدعی نمایندگی 80 درصد ترافیک هوایی اروپا است، از اتحادیه اروپا خواسته اقدامات فوری برای کاهش پیامدهای جنگ ایران انجام دهد.
این انجمن از اتحادیه اروپا خواسته الزامات قوانین ضد «تانکرینگ» را کاهش دهد؛ قوانینی که شرکتهای هواپیمایی را ملزم میکند 90 درصد سوخت موردنیاز خود را در داخل اتحادیه بارگیری کنند. هدف این قوانین جلوگیری از سوختگیری شرکتها در کشورهایی با استانداردهای زیستمحیطی پایینتر و سوخت ارزانتر است.
همچنین درخواست شده سیستم تجارت انتشار آلایندههای اتحادیه اروپا بهطور موقت تعلیق شود؛ سیستمی که شرکتهای هواپیمایی فعال در اتحادیه را ملزم به پرداخت هزینه انتشار کربن میکند.
اورانیا جورجوتساکو(Ourania Georgoutsakou)، مدیرعامل A4E، در بیانیهای گفت: اینها اقداماتی موقتی برای عبور از شرایط فعلی هستند و در کنار آن باید برنامهریزی بلندمدتتری برای آمادگی در آینده انجام شود.
شورای بینالمللی فرودگاهها (ACI) که خود را صدای فرودگاههای جهان معرفی میکند، خواستار واردات از منابع جایگزین، خرید مشترک توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا و هماهنگی بیشتر شده است.
اولیویه یانکووتس(Olivier Jankovec)، مدیرکل ACI اروپا، در بیانیهای در 28 آوریل گفت: «سطح فعلی قیمت سوخت جت و احتمال بروز بحران جدید هزینههای زندگی به این معناست که بسیاری از فرودگاههای منطقهای در سراسر قاره با شوک همزمان عرضه و تقاضا روبهرو خواهند شد. برای آنها این مسئله چیزی کمتر از یک تهدید وجودی نیست.»
با این حال، او افزود فرودگاههای اروپا هنوز با کمبود واقعی سوخت مواجه نشدهاند.
تأکید کمیسیون اروپا بر هماهنگی میان کشورهای عضو
اورزولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه در سخنرانی خود در پارلمان اروپا گفت: تنها طی 60 روز درگیری، هزینه واردات سوختهای فسیلی ما بیش از 27 میلیارد یورو افزایش یافته است.
او بر اهمیت هماهنگی بیشتر میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا تأکید کرد.
فوندرلاین گفت: «ما خواستار هماهنگی قویتر نهتنها در پر کردن ذخایر ملی گاز، بلکه در زمینه ذخایر سوخت ــ بهویژه سوخت جت و گازوئیل ــ هستیم؛ زیرا بازارها تحت فشار قرار گرفتهاند.»
هفته گذشته کمیسیون اروپا طرح «AccelerateEU» را آغاز کرد که شامل نظارت بر ذخایر سوخت جت و هماهنگی تأمین سوخت برای خطوط هوایی و فرودگاههای سراسر اتحادیه است.
چارلتون از شرکت Aviation Advocacy گفت سامانه رصد سراسری سوخت در اتحادیه اروپا که برای شناسایی ذخایر موجود سوخت جت و بهینهسازی توزیع آن ایجاد شده «راهاندازی شده» و «اقدامی قابل تقدیر» است.
با این حال، برخی معتقدند نظارت و هماهنگی اتحادیه اروپا میتواند پیامدهای کمبود احتمالی را کاهش دهد، اما در صورت طولانی شدن بحران کافی نخواهد بود.
افتیمیو از دانشگاه دوبلین گفت: این اقدامات میتواند مانع تبدیل کمبود سوخت در یک کشور به بحران فراگیر در سراسر قاره شود، اما نمیتواند سوختی را که وجود ندارد تولید کند.
افتیمیو گفت: «بخش زیادی از سوخت جت جهان در آسیا پالایش میشود ــ کره جنوبی بزرگترین صادرکننده است ــ اما کشورهای آسیایی نیز در حال محدود کردن صادرات سوخت جت هستند، زیرا نفت خام آنها نیز از خاورمیانه تأمین میشود.»
با وجود این، اتحادیه اروپا تلاش میکند اطمینان ایجاد کند که برای مدیریت هرگونه کمبود احتمالی سوخت جت آماده است و مردم را به سفر تشویق میکند.
آپستولوس تزیتزیکوستاس(Apostolos Tzitzikostas)، کمیسر اروپایی حملونقل و گردشگری پایدار، روز چهارشنبه در قبرس گفت: در حالی که باید برای بدترین سناریو آماده شویم، لازم است از ارسال پیامهای بیش از حد منفی و هشداردهنده که موجب سردرگمی یا حتی وحشت در میان مسافران میشود نیز خودداری کنیم. ما تمام تلاش خود را برای پیشبینی و مهار پیامدهای این وضعیت بسیار دشوار بهکار گرفتهایم.
او همچنین هشدار داد: اگر شهروندان ما یا گردشگران بالقوه از کشورهای ثالث اعتماد کافی برای رزرو بلیت تعطیلات نداشته باشند، بحران اقتصادی زودتر از آنچه تصور میکنیم فرا خواهد رسید.
منبع: تسنیم