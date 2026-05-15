باشگاه خبرنگاران جوان - در جنگ روایت‌ها، همیشه میدان نبرد خیابان و خبر فوری نیست؛ گاهی یک لرزش ساده روی میز کافی است تا رشتهٔ صمیمی‌ترین گفت‌وگوهای خانوادگی پاره شود.

صدای خنده‌ها هنوز دور سفره جریان داشت که گوشیِ روی میز ناگهان لرزید. پدر بی‌اختیار صفحه را نگاه کرد؛ چند ثانیه بعد، مادر هم سراغ تلفنش رفت و گفت‌وگو نیمه‌کاره ماند. خبر، آن‌قدرها هم فوری نبود؛ اما همان اعلان کوتاه توانسته بود آرامش جمع را برای دقایقی از هم بپاشد. شاید جنگ روایت‌ها دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود؛ از لحظه‌ای که یک نوتیفیکیشن، توجه انسان را از «آدم‌های روبه‌رو» به «هیاهوی پشت صفحه» می‌کشاند.

تا به حال دقت کرده‌اید که صدای لرزش گوشی یا روشن شدن صفحهٔ آن، چطور می‌تواند رشتهٔ یک گفت‌وگوی صمیمی را پاره کند؟ «نوتیفیکیشن‌ها» (اعلان‌ها) در حقیقت قلاب‌هایی هستند که اپلیکیشن‌ها به سمت مغز ما پرتاب می‌کنند تا توجه ما را از «واقعیتِ جاری» به سمت «مجازِ احتمالی» بکشانند؛ دقیقاً در همان نقطه‌ای که در جنگ روایت‌ها، تمرکز انسان هدف قرار می‌گیرد.

هجومِ اخبار به حریمِ استراحت

مشکل اصلی نوتیفیکیشن‌های خبری، ایجاد حسِ «اضطرارِ کاذب» است. در فضای رسانه‌ای امروز که دائماً در وضعیت تنش و خبر فوری قرار دارد، هر اعلان می‌تواند نقش یک «آژیر روانی» را بازی کند. وقتی گوشی شما در ساعت ۱۰ شب با صدای آلارمِ یک خبر فوری می‌لرزد، سطح هورمون کورتیزول (استرس) در بدن ناگهان بالا می‌رود؛ حتی اگر آن خبر هیچ ارتباط مستقیمی با زندگی فردای شما نداشته باشد. نتیجه این است که آرامش شبانه، قربانی یک موج خبری می‌شود. ترفند اصلی، ساختن یک «فیلتر ورودی ذهن» در برابر این هجوم است.

مهندسیِ اعلان‌ها در سه گام

برای اینکه از یک «مصرف‌کننده منفعل» به یک «کاربر هوشمند در میدان رسانه» تبدیل شوید، این سه گام را اجرا کنید:

۱. حذفِ اعلان‌های غیرضروری: به تنظیمات گوشی بروید و نوتیفیکیشن تمام اپلیکیشن‌های غیرحیاتی (بازی‌ها، فروشگاه‌ها و کانال‌های خبری غیررسمی) را کاملاً قطع کنید. این کار در عمل، کاهش «نویز رسانه‌ای» در ذهن است.

۲. شخصی‌سازیِ هشدارها: فقط برای یک یا ۲ خبرگزاری رسمی و مرجع، اجازه ارسال اعلان بدهید. به یاد داشته باشید که داشتن پنج اپلیکیشن خبری که همگی یک خبر واحد را هم‌زمان «نوتیف» می‌دهند، آگاهی جدیدی به شما اضافه نمی‌کند؛ بلکه فقط اضطراب ناشی از آن خبر را پنج برابر می‌کند. هدف ما دریافت خبر است، نه شکنجه شدن با تکرار آن.

۳. فعال‌سازی وضعیتِ «خوابِ دیجیتال»: گوشی‌های مدرن قابلیتی به نام Do Not Disturb یا Focus Mode دارند. ترفند طلایی این است که از ساعت ۹ شب تا ۷ صبح، گوشی در وضعیت سکوت کامل قرار بگیرد، مگر برای تماس‌های اضطراری خانواده.

جعبه‌ی آرامش

در جمع خانواده این قانون را بگذارید: هنگام دورهمی یا صرف غذا، همهٔ گوشی‌ها در یک سبد یا جعبه خارج از دید قرار بگیرند. در شرایطی که جنگ رسانه‌ای برای تصاحب توجه انسان‌ها جریان دارد، این کار ساده باعث می‌شود ذهن از حالت «آماده‌باش خبری» خارج شده و به حالت «حضور واقعی در جمع» بازگردد.

در همین زمینه، مهدی صادقی، پژوهشگر سواد رسانه‌ای می‌گوید: «نوتیفیکیشن‌ها فقط ابزار اطلاع‌رسانی نیستند؛ در عمل بخشی از معماری جلب توجه در پلتفرم‌ها هستند. این اعلان‌ها با ایجاد حس فوریت، کاربر را در وضعیت واکنش دائمی قرار می‌دهند. اگر کاربر کنترل اعلان‌ها را به دست نگیرد، عملاً زمان و تمرکز او در اختیار جریان خبر و الگوریتم‌ها قرار می‌گیرد.»

ما صاحبِ گوشی هستیم، نه برده‌ی آن

تکنولوژی باید در خدمت آرامش ما باشد، نه عامل اضطراب دائمی. مدیریتِ نوتیفیکیشن‌ها به معنای بی‌خبری نیست، بلکه به معنای «کنترل زمان دریافت خبر» در برابر سیل بی‌وقفه اطلاع‌رسانی است. خانه‌ای که در آن صدای خندهٔ کودکان بر صدای لرزش مداوم گوشی غلبه دارد، خانه‌ای است که سواد رسانه‌ای در آن از سطح آموزش به «رفتار روزمره» تبدیل شده است.

فراموش نکنیم: در جنگ روایت‌ها، هیچ خبری آن‌قدر فوری نیست که آرامش لحظه‌های حضور کنار عزیزانمان را گروگان بگیرد.

منبع: فارس