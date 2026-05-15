رئیس جمهور آمریکا سفر سه روزه به پکن را به پایان رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از دو روز مذاکره با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، این کشور را ترک کرد تا به واشنگتن بازگردد.

او پس از یک نشست رسمی برای صرف ناهار، در فرودگاه پکن سوار هواپیمای ویژه خود شد و از اقامتگاه رسمی رئیس جمهور چین خارج شد.

وانگ یی، وزیر امور خارجه چین ترامپ را در فرودگاه بدرقه کرد.

ترامپ پیش از این، در حالی که برای صرف چای با شی جین پینگ نشسته بود، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، از رابطه خود با رئیس جمهور چین تمجید کرد و آن را «رابطه‌ای بسیار قوی» خواند.

این سفر اولین سفر یک رئیس جمهور آمریکا به چین در نه سال گذشته بود. ترامپ آخرین بار در سال ۲۰۱۷ و در دوره اول ریاست جمهوری خود به پکن سفر کرده بود.

روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی درباره این سفر نوشت که ترامپ این بازدید را به «تملق» برای چین گذراند، در حالی که شی جین پینگ از همان ابتدا با قدرت در حال تعیین مرز‌ها بود.

ترامپ بار‌ها تکرار کرد که شی را به خاطر «کنترل قدرتمند» بر کشوری با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت «تحسین» می‌کند. اما شی در همان روز اول، پس از پایان سلام نظامی و رژه ارتش چین، بلافاصله مشخص کرد که تایوان خط قرمز او است و کاملاً روشن کرد که اگر ترامپ در تلاش بلندمدت چین برای کنترل این جزیره دخالت کند، اقدامات او برای ایجاد روابط مثبت می‌تواند در همان ابتدا با شکست مواجه شود.

بر اساس تحلیل نیویورک تایمز، به نظر می‌رسید که این لحظه، تعادل جدیدی را بین دو رقیب به تصویر می‌کشد. آقای شی با برنامه‌ریزی دقیق وارد شد و شکی باقی نگذاشت که با وجود تمام مشکلات، لحظه‌ای که چین به عنوان یک ابرقدرت عمل می‌کند، فرا رسیده است. این شکاف مستقیماً به سطح جدیدی از اعتماد به نفس و اقتدار شی اشاره دارد، زیرا او شاهد فرو رفتن ایالات متحده در درگیری با ایران است؛ یک رویارویی دیگر در خاورمیانه که خروج آسانی ندارد.

منبع: آناتولی

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۳۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ با خودش سوغاتی چی می بره؟
Iran (Islamic Republic of)
نورین
۱۳:۵۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
تحقیر مردک خر .چین هیچ جارو غارت نکرده بی خودی جنگ را نیانداخته سی چه قشنگ جمعیت میلیاردی رو کنترل می کنه .شی بسیار انسان وارسته و دانایی هست .ولی ترامپ لندن وبی دانش وکم سواد .دیپلمات به سی می گویند نه ترامپ لمپن
