باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - منطقه تخت چو با موقعیت جغرافیایی خاص خود در جنوب شهرستان پلدختر واقع شده و بهعنوان یکی از بکرترین و دستنخوردهترین مناطق طبیعی کشور شناخته میشود. منطقه تخت چو به دلیل ویژگیهای طبیعی و تاریخی بینظیرش، مقصدی عالی برای علاقهمندان به طبیعتگردی و کوهنوردی است. در این منطقه، کوهستانها، درههای عمیق، رودخانههای خروشان و آبشارهای زیبای پلکانی از جمله جاذبههایی هستند که هر ساله گردشگران زیادی را به خود جذب میکنند.
طبیعت بکر و دست نخورده منطقه
یکی از مهمترین ویژگیهای منطقه تخت چو، طبیعت بکر و دستنخورده آن است. این منطقه بهدلیل مسیرهای دسترسی دشوار و عدم وجود جادههای ماشینرو، همچنان از توسعههای زیاد انسانی مصون مانده و طبیعت آن بهطور کامل حفظ شده است. درختان بلوط، گیاهان مرتعی و علفی، و پوشش گیاهی متنوع منطقه، زیستگاهی مناسب برای بسیاری از گونههای گیاهی و جانوری است که در کمتر نقطهای از ایران میتوان چنین تنوع زیستی را مشاهده کرد.
منطقه تخت چو از ویژگیهای کوهستانی برجستهای برخوردار است. کوههای بلند زاگرس در اطراف این منطقه قرار دارند که آن را به مکانی ایدهآل برای کوهنوردی و پیادهرویهای طولانی تبدیل کرده است. درختان سرسبز و جنگلهای انبوه در کنار رودخانههای خروشان و آبشارهای دیدنی، ترکیب بینظیری از طبیعت بکر را به نمایش میگذارند که باعث میشود تخت چو لرستان به یکی از جذابترین مقاصد طبیعتگردی ایران تبدیل شود
دلایل شهرت تخت چو به عنوان آمازون ایران
تخت چو لرستان بهدلیل طبیعت بینظیر خود و ویژگیهای منحصر به فردی که دارد، با لقب “آمازون ایران” شناخته میشود. این نامگذاری بهخاطر شباهتهای زیاد طبیعت این منطقه به جنگلهای بارانی آمازون است که دارای درختان سرسبز، جنگلهای انبوه و تنوع زیستی بالاست. همچنین، وجود درههای عمیق و آبشارهای خروشان که در فصول بارانی شدت بیشتری میگیرند، تخت چو را به یک مقصد شگفتانگیز برای گردشگران تبدیل کرده است.
تخت چو لرستان از لحاظ گردشگری و طبیعی یکی از ارزشمندترین مناطق ایران بهشمار میرود. این منطقه با داشتن جاذبههای طبیعی فراوان مانند آبشارها، درهها، رودخانهها و جنگلهای دستنخورده، مقصدی محبوب برای گردشگران طبیعتگرد و کوهنوردان است. همچنین، اهمیت زیستمحیطی منطقه بهخاطر تنوع گونههای گیاهی و جانوری و حفظ بومسازگانهای طبیعی آن نیز بسیار بالاست. تخت چو بهدلیل این ویژگیها، به یکی از نقاط شاخص گردشگری طبیعی ایران تبدیل شده که در حال حاضر نیازمند حفاظت و توجه ویژه به منابع طبیعی آن است.
دره تخت چو در استان لرستان و در دل رشتهکوههای زاگرس واقع شده است. این دره در نزدیکی شهرستان پلدختر قرار دارد و بهدلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، دسترسی به آن از طریق جادههای عمومی محدود و دشوار است. منطقه تخت چو بهویژه برای افرادی که قصد سفر به مناطق کوهستانی و دستنخورده را دارند، گزینهای مناسب است. برای رسیدن به این دره، میتوان از دو مسیر اصلی از پلدختر یا خرمآباد استفاده کرد که هر کدام نیازمند پیمودن مسیرهای طولانی و پیادهروی در کوهستانها هستند.
از پلدختر، شما باید به سمت منطقه تخت چو حرکت کنید. مسیر جادهای اصلی تا نقطهای خاص در منطقه قابل تردد با خودرو است، اما پس از آن باید حدود ۷ تا ۸ ساعت پیادهروی کنید تا به دره و آبشار تخت چو برسید. فاصله این مسیر از پلدختر حدود ۳۰ کیلومتر است.اگر از خرمآباد قصد حرکت به تخت چو را دارید، ابتدا باید به آزادراه خرمآباد-پل زال بروید و سپس مسیر فرعی را تا پنج کیلومتر با خودرو طی کنید. پس از این فاصله، مانند مسیر پلدختر، باید حدود ۷ تا ۸ ساعت پیادهروی کنید تا به منطقه تخت چو برسید. این مسیر از خرمآباد حدود ۹۰ کیلومتر فاصله دارد.
مسیرهای صعبالعبور و طولانی پیادهروی
پس از طی کردن مسافتی با ماشین از پلدختر یا خرمآباد، باید حدود ۷ تا ۸ ساعت پیادهروی کنید تا به دره و آبشار تخت چو برسید. این مسیر صعبالعبور است و از طریق کوهستانها و جنگلهای انبوه عبور میکند. مسیرهای پیادهروی به دلیل شیب زیاد و زمین ناهموار، نیازمند آمادگی جسمانی و تجربه کوهنوردی است. برای اینکه تجربه سفر به تخت چو راحتتر و ایمنتر باشد، بهتر است از راهنماهای محلی استفاده کنید که با مسیر آشنایی دارند و میتوانند شما را در رسیدن به مقصد یاری کنند.