باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به همراه صدها دستیار، پرسنل امنیتی و مقامات به چین سفر نمود، بسیاری از آن‌ها یکی از اساسی‌ترین ابزارهای دولت مدرن یعنی تلفن‌های همراه خود را به همراه نداشتند.

به گزارش روز چهارشنبه فاکس‌نیوز، در عوض مقاماتی که وارد چین می‌شوند اغلب با دستگاه‌هایی بدون اطلاعات، لپ‌تاپ‌های موقت و سیستم‌های ارتباطی کاملاً کنترل‌شده سفر می‌کنند،‌ سیستم‌هایی که برای به حداقل رساندن خطر نظارت، هک یا جمع‌آوری داده‌ها طراحی شده‌اند.

این اقدامات احتیاطی می‌تواند حتی وظایف معمول را به مشکلات لجستیکی تبدیل کند. پیام‌هایی که معمولاً فوراً از طریق برنامه‌های رمزگذاری شده یا دستگاه‌های همگام‌سازی شده منتقل می‌شوند، در عوض از طریق کانال‌های کنترل‌شده، حساب‌های موقت یا حضوری منتقل می‌شوند.

این دستگاه‌ها اطلاعات تماس را از بین می‌برد و دسترسی به فضای ابری در آن‌ها محدود است. برخی از مقامات روزها بدون فعالیت‌های دیجیتالی معمول خود کار می‌کنند.

این در حالی است که مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ مدعی هستند که بین آمریکا و چین روابط خوبی حاکم است. اما مقامات فعلی و سابق می‌گویند که این اقدامات منعکس‌کننده یک فرض دیرینه در دولت ایالات متحده است: هر چیزی که به چین آورده می‌شود، اعم از تلفن، لپ‌تاپ، تبلت یا حتی اتصالات وای‌فای هتل، باید به عنوان یک مورد بالقوه در معرض خطر هک‌شدن تلقی شود.

بیل گیج، مأمور ویژه سابق سرویس مخفی و مدیر فعلی حفاظت اجرایی گروه امنیتی سیف‌هِیوِن، در این باره گفت که جلسات توجیهی برای مقامات آمریکایی مدت‌ها قبل از ورود رئیس‌جمهور آغاز می‌شود و به آن‌ها گفته می‌شود که «همه چیز تحت نظارت است.»

ترزا پیتون، مدیر ارشد اطلاعات سابق کاخ سفید و مدیرعامل شرکت امنیت سایبری Fortalice Solutions، بیان کرد: «ما به مردم می‌گوییم که فرض کنند هر چیزی که می‌گویند و انجام می‌دهند، چه حضوری و چه دیجیتالی، ممکن است تحت نظارت باشد و بر این اساس رفتار کنند.»

چنین اقداماتی پیش از جلسات مهم ترامپ با شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، بی‌اعتمادی گسترده‌تری که روابط بین واشنگتن و پکن را شکل می‌دهد را برجسته می‌کند، جایی که نگرانی‌های امنیت سایبری، جاسوسی و نظارت اکنون تقریباً در هر جنبه‌ای از تعاملات رسمی نفوذ کرده است.

این اقدامات احتیاطی فراتر از مقامات دولتی است. هیئت همراه ترامپ شامل مدیران شرکت‌های بزرگ آمریکایی از جمله اپل، بوئینگ، کوالکام و بلک راک نیز از این پروتکل پیروی می‌کنند، شرکت‌هایی که در مرکزیت روابط اقتصادی و فناوری ایالات متحده و چین حضور دارند.

در واشنگتن، اغلب به مقامات گفته می‌شود که هنگام ورود به مکان‌هایی مانند سفارت چین، تلفن‌های خود را جا بگذارند. همین نگرانی‌ها هنگام سفر به چین، جایی که مقامات آمریکایی با این فرض فعالیت می‌کنند که دستگاه‌ها، شبکه‌ها و حتی اتاق‌های هتل قابل نظارت هستند، تشدید می‌شود.

این پروتکول‌ها در حدی مطرح است که حتی شارژ کردن تلفن نیز می‌تواند به یک نگرانی امنیتی تبدیل شود.

راهنمای امنیت سایبری فدرال مدت‌هاست به مسافران هشدار می‌دهد که از اتصال دستگاه‌ها به پورت‌های USB ناشناخته یا سیستم‌های شارژ غیر قابل اعتماد خودداری کنند، زیرا سخت‌افزارهای آسیب‌پذیر می‌توانند به طور بالقوه برای استخراج داده‌ها یا نصب نرم‌افزارهای مخرب استفاده شوند، تاکتیکی که معمولاً به عنوان "juice jacking" شناخته می‌شود.

در نتیجه، مقاماتی که به کشورهای پرخطر از نظر واشنگتن سفر می‌کنند، اغلب تجهیزات شارژ از پیش تأیید شده، باتری‌های خارجی و لوازم جانبی اعزام شده توسط دولت را به جای تکیه بر زیرساخت‌های محلی حمل می‌کنند.

گیج در این باره خاطرنشان کرد که به مقامات توصیه می‌شود فعالیت‌های دیجیتال را فقط به موارد ضروری برای مأموریت محدود کنند.

دولت چین ادعاهایی مبنی بر اینکه در نظارت نامناسب شرکت می‌کند را رد کرده است.

لیو پنگ‌یو، سخنگوی سفارت چین، به فاکس نیوز دیجیتال گفت: «در چین، حریم خصوصی شخصی توسط قانون محافظت می‌شود. دولت چین اولویت بالایی برای حفاظت از حریم خصوصی و امنیت داده‌ها مطابق با قانون قائل است. این دولت هرگز شرکت‌ها یا افراد را ملزم به جمع‌آوری یا ذخیره داده‌ها برخلاف قانون نکرده و نخواهد کرد.»

پیتون در ادامه شرح داد که ممکن است به مقامات دستگاه‌های موقتی داده شود که به تیم‌های امنیتی اجازه می‌دهد تا تشخیص دهند که آیا دستگاه در طول سفر تغییر داده شده یا به آن دسترسی پیدا شده است یا خیر.

پیتون افزود: «ممکن است «مناطق امن» کنترل‌شده‌ای ایجاد شود که مقامات بتوانند در آنجا با ایالات متحده ارتباط برقرار کنند، اما همه چیز به شدت مدیریت می‌شود.»

وقتی باید مکالمات حساس انجام شود، تدارکات حتی پیچیده‌تر می‌شود. مقامات آمریکایی که به خارج از کشور سفر می‌کنند، اغلب به تأسیسات اطلاعاتی موقت و حساس محفظه‌بندی‌شده یا اسکیف‌ها، فضاهای امنی که برای جلوگیری از نظارت الکترونیکی و استراق سمع طراحی شده‌اند متکی هستند. این تأسیسات را می‌توان در طول سفرهای دیپلماتیک بزرگ در داخل هتل‌ها یا سایر مکان‌های کنترل‌شده ایجاد کرد.

منبع: فارس