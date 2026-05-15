دادستان عمومی و انقلاب ماهان با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی گفت: نگاه مردم به سرمایه‌گذار باید مثبت و حمایتی باشد، چرا که رونق تولید و اشتغال در گرو پشتیبانی از این بخش است.

باشگاه خبرنگاران جوان- دادستان عمومی و انقلاب ماهان با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی گفت: نگاه مردم به سرمایه‌گذار باید مثبت و حمایتی باشد، چرا که رونق تولید و اشتغال در گرو پشتیبانی از این بخش است.

سینا بنی‌اسد در نشست با فعالان اقتصادی با اشاره به دشواری‌های پیش‌روی این قشر اظهار کرد: مسیر کار و سرمایه‌گذاری، مسیری سخت و پرچالش است و تلاش افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، قابل تقدیر و احترام است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت نگاه مثبت جامعه به سرمایه‌گذاران افزود: باید نگرش مردم نسبت به سرمایه‌گذار، نگاهی مثبت و حمایتی باشد؛ چرا که رونق تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی در گرو حمایت از این بخش است.

دادستان عمومی و انقلاب ماهان با بیان اینکه مشکلات متعددی در مسیر فعالیت شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی وجود دارد، تصریح کرد: این مسائل باید در سطح و جایگاه خود پیگیری و برطرف شوند. متأسفانه در برخی موارد، بعضی از دستگاه‌های اجرایی به جای تسهیل امور، مانعی بر سر راه کار و تولید ایجاد می‌کنند.

بنی‌اسد ادامه داد: اگر کار با نیت خدمت به خدا و مردم انجام شود، قطعاً عاقبت آن خیر خواهد بود و نتایج مثبت آن به جامعه بازمی‌گردد.

وی همچنین با اشاره به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و کارخانه‌ها گفت: واحد‌های اقتصادی و تولیدی در قبال استفاده از امکانات و ظرفیت‌های این شهر، تعهداتی دارند که باید به آنها عمل کرده و خدمات و آورده‌های خود را به مردم ارائه دهند.

دادستان عمومی و انقلاب ماهان در پایان تأکید کرد: بنده تا جایی که در توان داشته باشم، در کنار فعالان اقتصادی خواهم بود و از حمایت و پیگیری مطالبات آنان دریغ نخواهم کرد.

برچسب ها: دادگستری ، کرمان
خبرهای مرتبط
معاون استاندار کرمان خبر داد:
بسته های تشویقی در انتظارفعالان معدنی واقتصادی استان
پلمب ۳ واحد صنفی متخلف در جازموریان
رییس اتاق بازرگانی استان کرمان:
کمیته بحران به کمک واحدهای تولیدی استان می آید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
طلای جهانی بر گردن دختر کرمانی
آخرین اخبار
طلای جهانی بر گردن دختر کرمانی
آغاز ثبت نام پایه اولی‌های استان کرمان از اول خرداد
قاتل فراری در رودبار جنوب با میانجی‌گری ریش‌سفیدان خود را معرفی کرد