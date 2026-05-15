باشگاه خبرنگاران جوان- دادستان عمومی و انقلاب ماهان با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی گفت: نگاه مردم به سرمایه‌گذار باید مثبت و حمایتی باشد، چرا که رونق تولید و اشتغال در گرو پشتیبانی از این بخش است.

سینا بنی‌اسد در نشست با فعالان اقتصادی با اشاره به دشواری‌های پیش‌روی این قشر اظهار کرد: مسیر کار و سرمایه‌گذاری، مسیری سخت و پرچالش است و تلاش افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، قابل تقدیر و احترام است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت نگاه مثبت جامعه به سرمایه‌گذاران افزود: باید نگرش مردم نسبت به سرمایه‌گذار، نگاهی مثبت و حمایتی باشد؛ چرا که رونق تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی در گرو حمایت از این بخش است.

دادستان عمومی و انقلاب ماهان با بیان اینکه مشکلات متعددی در مسیر فعالیت شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی وجود دارد، تصریح کرد: این مسائل باید در سطح و جایگاه خود پیگیری و برطرف شوند. متأسفانه در برخی موارد، بعضی از دستگاه‌های اجرایی به جای تسهیل امور، مانعی بر سر راه کار و تولید ایجاد می‌کنند.

بنی‌اسد ادامه داد: اگر کار با نیت خدمت به خدا و مردم انجام شود، قطعاً عاقبت آن خیر خواهد بود و نتایج مثبت آن به جامعه بازمی‌گردد.

وی همچنین با اشاره به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و کارخانه‌ها گفت: واحد‌های اقتصادی و تولیدی در قبال استفاده از امکانات و ظرفیت‌های این شهر، تعهداتی دارند که باید به آنها عمل کرده و خدمات و آورده‌های خود را به مردم ارائه دهند.

دادستان عمومی و انقلاب ماهان در پایان تأکید کرد: بنده تا جایی که در توان داشته باشم، در کنار فعالان اقتصادی خواهم بود و از حمایت و پیگیری مطالبات آنان دریغ نخواهم کرد.