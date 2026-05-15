سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اردبیل از کنترل و مهار بیماری تب کریمه کنگو با سمپاشی یک میلیون و ۲۰۰ هزار متر مربع جایگاه نگهداری دام طی سال گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اردبیل از کنترل و مهار بیماری تب کریمه کنگو با سمپاشی یک میلیون و ۲۰۰ هزار متر مربع جایگاه نگهداری دام و سمپاشی روی بدن ۲۵۰ هزار راس دام استان طی سال گذشته خبر داد.
فرزاد جامعی با اشاره به فرارسیدن ماههای گرم سال و شروع فعالیت کنه های ناقل بیماری کشنده تب کریمه کنگو، بر رعایت نکات پیشگیری از گزش و ابتلای به این بیماری تاکید کرد.
وی با بیان اینکه دامداران در معرض خطر ابتلا به تب کریمه کنگو هستند، گفت: این بیماری جزو بیماریهای بومی اردبیل بوده و در سال ۱۴۰۲ شیوع آن شدت یافت ولی با اقدامات پیشگیرانه و سمپاشی در سال ۱۴۰۳ موردی از ابتلای گزارش نشد ولی پارسال حدود هفت نفر مبتلا در استان شناسایی شدند.
سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اردبیل در خصوص خطر شیوع بیماری، افزود: بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو هر سال با گرم شدن هوا بروز و ظهور میکند و در اعیاد و مناسبتهای خاص خطر شیوع افزایش مییابد.
وی اظهار کرد: بیماری ویروسی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) از مهمترین بیماریهای قابل انتقال از حیوان به انسان است که اساساً از طریق گزش کنه هیالوما و تماس با خون و ترشحات دام آلوده و انسان بیمار، قابل انتقال میباشد.
سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اردبیل اضافه کرد: نشستن کنهای خاص روی دام و تغذیه آن از خون میتواند عامل بیماری تب کریمه کنگو را منتقل کند، همچنین اگر انسان مورد گزش قرار گرفته یا بدون رعایت شیوه نامههای بهداشتی از احشای دام استفاده کند، احتمال انتقال بیماری وجود دارد.
جامعی ادامه داد: این بیماری به جز تب خفیف چند روزه در حیوانات اهلی هیچگونه علائم مشخصی ندارد اما انتقال بیماری در انسان از طریق گزش کنه ها، له کردن آن با دست و یا پس از ذبح دام آلوده و تماس با خون و پوست لاشه و ترشحات دام آلوده اتفاق میافتد.
منبع: ایرنا