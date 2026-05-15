امروز ۲۵ اردیبهشت مصادف با سالروز آغاز اجرای عملیات «شیخ فضل الله نوری» است که در ساعت ۹ شب بیست و پنجم اردیبهشت سال ۱۳۶۰ انجام شد.

باشگاه خبرنگاران‌ جوان - امروز ۲۵ اردیبهشت مصادف با سالروز آغاز اجرای عملیات «شیخ فضل الله نوری» است. این عملیات با شیوه غیرکلاسیک (عملیاتی که بر اساس فنون شناخته شده نظامی انجام نمی‌شوند) به مرحله اجرا درآمد و منجر به دو کیلومتر پیشروی و تسخیر تپه‌های «مدن» در شمال آبادان شد. دشمن توسط گروهان‌های کماندویی خود از این تپه‌ها نه تنها برای دیده بانی استفاده می‌کرد، بلکه توانسته بود راه تدارکاتی نیروهای ایرانی را به صورت شبانه روزی قطع و ناامن کند. قبل از اینکه عملیات، به طور رسمی شروع شود نیروهای جهادسازندگی با انجام یک‌سری فعالیت‌های مهندسی زمینه را برای انجام عملیات نهایی آمده کردند.

از جمله اقدامات نیروهای جهاد سازندگی می‌توان به احداث سه کیلومتر خاکریز برای محاسبه تپه‌های مدن، ساخت یک دهنه پل شبکه‌ای بر روی رودخانه بهمن‌شیر برای تامین تدارکات موردنیاز واحدهای عمل کننده، ۵۰۰ متر جاده در سمت شمال آبادان و دو کیلومتر جاده در شرق بهمن‌شیر که با امکانات و تجهیزات ناچیز آماده شد، اشاره کرد.

سرانجام پس از تکمیل فعالیت‌های یاد شده، عملیات، ساعت ۹ شب روز بیست و پنجم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۰به فرماندهی شهید «رضا موذنی» آغاز شد. در این عملیات نیروهای سپاه و ارتش به طور هماهنگ و در کنار یکدیگر عمل کردند. قرار بر این بود که به محض تصرف نخستین تپه، فریاد « الله اکبر » به عنوان رمز پیروزی بلند شود تا نیروهای سنگرساز بی‌سنگر جهادسازندگی وارد نبرد شوند.

حدود نیم ساعت پس از آغاز عملیات، صدای نخستین تکبیر به عنوان فتح نخستین تپه بلند شد و این سبب شد تا جهادگران عملیات خود را آغاز کنند. آنها توانستند تا ساعت چهار و نیم صبح زیر رگبار و آتش دشمن، چهار کیلومتر خاکریز با ارتفاع سه متر ایجاد کنند و به خاکریزهای نیروهای خودی ارتباط دهند. ساعت پنج صبح، دشمن با چندین دستگاه تانک و نفربر، ضدحمله خود را آغاز و به سرعت به طرف تپه‌ها حرکت کرد اما در روبه روی خود دیوار خاکی جدیدی مشاهده کرد و مجبور به توقف شد. رزمندگان که با سلاح آر. پی. جی به دست در پشت خاکریز کمین کرده و آماده مقابله با ضدحمله دشمن بودند؛ از فاصله ۱۰ متری تعدادی از تانک‌های دشمن را منهدم کردند و بقیه نیروهای مهاجم مجبور به فرار شدند. به این ترتیب دشمن به علت از دست دادن تپه‌های دیده‌بانی مدن علیرغم میل خود به جاده ماهشهر- آبادان عقب‌نشینی کرد.

جهادسازندگی علاوه بر شرکت مستقیم در عملیات؛ چه از نظر رزمی و چه مهندسی؛ تدارکات عملیات مانند مهمات رسانی و آب‌رسانی را نیز برعهده داشت. پس از عملیات، جهادگران توانستند خاکریز جدیدی را که ساخته بودند با سه راه مختلف خاکی به جاده شنی متصل کنند و با ساخت دو خاکریز دیگر در پشت خاکریز اصلی میزان حجم آتش دشمن را بر روی رزمندگان کم کنند.

۱۰۰ نفر کشته، ۷۰ نفر اسیر و انهدام و به غنیمت گرفته شدن ۱۵ دستگاه تانک و نفربر دشمن از جمله دستاوردهای این عملیات به شمار می‌رود.

منبع: ایسنا