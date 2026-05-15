فرمانده انتظامی بابل از کشف ۴۰ تن کود شیمیایی قاچاق به ارزش ۱۷۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - سرهنگ عزیزی فرمانده انتظامی بابل گفت: این روز‌ها کشاورزان به شدت مشغول تکمیل فرآیند کاشت محصولات کشاورزی خود در شالیزار‌ها هستند و از دغدغه‌های مهم آنها تامین درست نهاد‌های کشاورزی است که با قیمت مصوب به دستشان برسد نه اینکه در بازار سیاه با چندین برابر خریداری کنند.

او افزود: در همین راستا موضوع احتکار و فروش کود‌های شیمیایی قاچاق زیر ذره‌بین پلیس امنیت اقتصادی بابل قرار گرفت که با هوشیاری همکاران یک انبار در یکی از بخش‌های شهرستان شناسایی و مقادیر زیادی کود شیمیایی قاچاق کشف شد.

سرهنگ عزیزی با اشاره به کشف ۴۰ تنی کود شیمیایی در این عملیات، گفت: طی گزارشی از وجود این انبار و حضور عوامل انتظامی در محل مشخص گردید ۴۰ تن کود شیمیایی از نوع قاچاق به ارزش ۱۷۰ میلیارد ریال در آنجا دپو گردیده بود.

او افزود: کشف این محموله در شرایطی صورت گرفته که قاچاق نهاده‌های کشاورزی می‌تواند علاوه بر اخلال در بازار، به تولیدکنندگان و کشاورزان نیز آسیب وارد کند؛ چراکه توزیع خارج از شبکه رسمی، هم بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد و هم نظارت بر کیفیت و اصالت کالا را دشوار می‌سازد.

فرمانده انتظامی بابل با هشدار به اخلالگران نظام اقتصادی گفت: سوداگران نظام اقتصادی بلاخص حوزه کشاورزی بداند که خط قرمز پلیس تامین منافع مردم بخصوص کشاورزان زحمتکش است و برای تامین و حفظ منافع این عزیزان در سایه دستگاه محترم قضایی از هیچ کوششی کوتاهی نخواهد کرد.

