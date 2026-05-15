باشگاه خبرنگاران جوان - سال‌هاست پزشکان درباره خطرات چربی شکمی هشدار می‌دهند؛ از بیماری‌های قلبی و دیابت گرفته تا فشار خون و اختلالات متابولیک. اما حالا یک پژوهش بزرگ و بلندمدت، زنگ خطر تازه‌ای را به صدا درآورده است: چربی پنهان شکم ممکن است مستقیماً مغز را پیر کند.

نتایج مطالعه‌ای تازه که در نشریه علمی معتبر Nature Communications منتشر شده، نشان می‌دهد افرادی که در طول سال‌ها چربی احشایی یا همان چربی عمقی شکم کمتری داشته‌اند، از حجم مغزی بیشتر، حافظه بهتر و روند کندتر تحلیل مغز برخوردار بوده‌اند.

نکته مهم اینجاست که پژوهشگران تأکید می‌کنند مسئله فقط «وزن» نیست؛ بلکه نوع چربی اهمیت دارد. حتی افرادی که ظاهراً لاغرند اما چربی شکمی بالایی دارند، ممکن است در معرض پیری سریع‌تر مغز قرار بگیرند.

چربی احشایی چیست و چرا خطرناک است؟

چربی احشایی (Visceral Fat) همان چربی‌ای است که در عمق شکم و اطراف اندام‌های داخلی مثل کبد، پانکراس و روده‌ها تجمع پیدا می‌کند. برخلاف چربی زیرپوستی که زیر پوست قرار دارد، این نوع چربی از نظر متابولیک بسیار فعال‌تر و خطرناک‌تر است.

جزئیات پژوهش

این مطالعه توسط پژوهشگران دانشگاه بن‌گوریون اسرائیل با همکاری محققانی از دانشگاه هاروارد، لایپزیگ و تولین انجام شد.

در این پژوهش، ۵۳۳ زن و مرد میانسال -بین ۵ تا ۱۶ سال- تحت بررسی و تصویربرداری MRI مغز و شکم قرار گرفتند. پژوهشگران نه‌تنها میزان چربی شکمی را اندازه‌گیری کردند، بلکه تغییرات حجم مغز، عملکرد شناختی و وضعیت حافظه افراد را نیز در طول زمان بررسی کردند.

نتیجه شگفت‌انگیز بود: افرادی که در طول سال‌ها چربی احشایی کمتری داشتند، از مغز سالم‌تر و جوان‌تری برخوردار بودند.

چربی شکمی دقیقاً چه اثری روی مغز دارد؟

طبق یافته‌های این مطالعه، افزایش چربی احشایی با چند تغییر مهم در مغز همراه بود:

کاهش حجم کلی مغز

افرادی با چربی شکمی بیشتر، کاهش سریع‌تر حجم مغز را تجربه کردند؛ تغییری که یکی از نشانه‌های پیری مغز محسوب می‌شود.

آسیب به هیپوکامپ؛ مرکز حافظه

یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که تحت تأثیر قرار گرفت، هیپوکامپ بود؛ بخشی از مغز که نقش کلیدی در حافظه و یادگیری دارد. تحلیل این ناحیه معمولاً با بیماری‌هایی مثل آلزایمر و زوال شناختی مرتبط است.

بزرگ شدن بطن‌های مغزی

پژوهشگران مشاهده کردند افرادی با چربی شکمی بالاتر، دچار گسترش سریع‌تر بطن‌های مغز می‌شوند؛ اتفاقی که یکی از شاخص‌های شناخته‌شده تحلیل مغزی است.

حلقه اتصال شکم و مغز؛ «قند خون» چه نقشی در این ماجرا دارد؟

یکی از مهم‌ترین یافته‌های مطالعه، کشف ارتباط میان چربی شکمی و اختلال در تنظیم قند خون بود. به گفته محققان، مشکل اصلی احتمالاً از اینجا شروع می‌شود:

چربی احشایی باعث مقاومت به انسولین می‌شود

قند خون بهتر کنترل نمی‌شود

رگ‌های مغز آسیب می‌بینند

و در نهایت روند تحلیل مغزی سرعت می‌گیرد

پژوهشگران دریافتند شاخص‌هایی مثل قند خون ناشتا و میانگین قند خون بلندمدت (HbA۱c) قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌های تغییرات مغزی بودند.

چرا BMI کافی نیست؟

یکی از نکات مهم این پژوهش این بود که شاخص توده بدنی یا BMI لزوماً وضعیت واقعی سلامت مغز را نشان نمی‌دهد. به عبارت دیگر ممکن است فرد اضافه‌وزن نداشته باشد، اما چربی احشایی بالایی داشته باشد و همچنان در معرض خطر پیری مغز قرار بگیرد.

این موضوع توضیح می‌دهد چرا برخی افراد به‌ظاهر لاغر، دچار مشکلات متابولیک و شناختی می‌شوند.

پرسش اساسی: آیا کاهش چربی شکم واقعاً مغز را نجات می‌دهد؟

خبر امیدوارکننده این است که پاسخ پژوهشگران «مثبت» است. در این مطالعه، افرادی که طی یک برنامه غذایی ۱۸ ماهه توانستند چربی شکمی خود را کاهش دهند، حجم مغزی بهتری داشتند (حتی در طول ۵ تا ۱۰ سال بعدتر) و روند تحلیل مغزشان کندتر بود. جالب‌تر اینکه این اثرات حتی در افرادی دیده شد که بخشی از وزن ازدست‌رفته را دوباره به دست آورده بودند. یعنی آنچه اهمیت دارد، صرفاً کاهش وزن نیست؛ بلکه کاهش چربی احشایی است.

پرسش اساسی‌تر: چطور چربی احشایی را کاهش دهیم؟

متخصصان می‌گویند برخلاف تصور، هدف قرار دادن چربی شکمی غیرممکن نیست. مهم‌ترین راهکارها عبارت‌اند از:

فعالیت بدنی منظم

ورزش‌های هوازی مثل پیاده‌روی سریع، دوچرخه‌سواری و شنا در کاهش چربی احشایی مؤثرند.

رژیم غذایی متعادل

کاهش یا حذف قندهای ساده، نوشیدنی‌های شیرین و غذاهای فوق‌فرآوری‌شده و در مقابل افزایش مصرف سبزیجات، فیبر، پروتئین سالم و چربی‌های مفید می‌تواند به بهبود وضعیت متابولیک کمک کند.

خواب و استرس

کم‌خوابی و استرس مزمن با افزایش چربی شکمی ارتباط مستقیم دارند. هورمون کورتیزول در این میان نقش مهمی ایفا می‌کند.

این پژوهش بخشی از موج جدید مطالعاتی است که نشان می‌دهند سلامت مغز، به‌شدت به وضعیت متابولیک بدن وابسته است. در سال‌های اخیر، دانشمندان متوجه شده‌اند که دیابت، مقاومت به انسولین، التهاب مزمن و چاقی شکمی همگی می‌توانند خطر زوال شناختی و آلزایمر را افزایش دهند.

به همین دلیل، برخی پژوهشگران حتی از اصطلاح «دیابت نوع ۳» برای توصیف برخی تغییرات مرتبط با آلزایمر استفاده می‌کنند.

پژوهش اخیر یک پیام روشن دارد: سلامت مغز فقط به ژنتیک یا سن وابسته نیست؛ بلکه به وضعیت متابولیک بدن و به‌ویژه چربی شکمی هم ارتباط مستقیم دارد.

کاهش چربی احشایی می‌تواند روند تحلیل مغز را کند کند، حافظه را حفظ کند و خطر افت شناختی در سال‌های بعد را کاهش دهد.

به بیان ساده‌تر، مراقبت از سایز دور کمر شاید یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها برای آینده مغز باشد.

منبع: خبرآنلاین