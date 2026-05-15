باشگاه خبرنگاران جوان - سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس مصوبات کمیته ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و به منظور ترخیص خودرو‌های وارداتی موجود در گمرک که دارای ثبت سفارش از محل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه در سال ۱۴۰۴ هستند، ویرایش و تمدید ثبت‌سفارش‌های واردات خودرو سواری از محل مصوبه مذکور در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

برای ثبت‌سفارش‌های از محل قانونی مذکور که دارای تامین ارز کامل هستند، در صورت عدم تغییر کد تعرفه به خارج از فهرست کد تعرفه‌های موضوع دستورالعمل بند (ر) تبصره (۱) و عدم افزایش ارزش کل پرونده ثبت سفارش امکان ویرایش و تمدید فراهم شده است.

برای ثبت‌سفارش‌های از محل قانونی مذکور که فاقد تامین ارز هستند، امکان ویرایش به نوع عملیات ارزی بدون انتقال ارز در صورت عدم تغییر کد تعرفه به خارج از فهرست کد تعرفه‌های موضوع دستورالعمل بند (ر) تبصره (۱) و عدم افزایش ارزش کل پرونده ثبت سفارش فراهم شده است. برای این منظور محل تامین ارز جدید با عنوان «از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات - موضوع بند ۴۵ بسته مقاوم سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» ایجاد گردیده است.

پرونده‌هایی که فاقد تامین ارز هستند می‌توانند با ویرایش محل تامین ارز ثبت سفارش خود به محل تامین ارز مذکور ادامه فرآیند دهند. بررسی‌های فنی و کنترل قبض انبار خودرو‌های موجود در گمرک بر عهده دفتر تخصصی بوده و به همین منظور برای ثبت‌سفارش‌هایی که از این رویه ویرایش می‌گردد، مجوز «دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل و نقل» فعال می‌گردد.