طبق اعلام سامانه جامع تجارت، امکان ویرایش و تمدید ثبت‌سفارش‌های واردات خودرو سواری از محل بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ ایجاد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس مصوبات کمیته ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و به منظور ترخیص خودرو‌های وارداتی موجود در گمرک که دارای ثبت سفارش از محل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه در سال ۱۴۰۴ هستند، ویرایش و تمدید ثبت‌سفارش‌های واردات خودرو سواری از محل مصوبه مذکور در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

برای ثبت‌سفارش‌های از محل قانونی مذکور که دارای تامین ارز کامل هستند، در صورت عدم تغییر کد تعرفه به خارج از فهرست کد تعرفه‌های موضوع دستورالعمل بند (ر) تبصره (۱) و عدم افزایش ارزش کل پرونده ثبت سفارش امکان ویرایش و تمدید فراهم شده است.

برای ثبت‌سفارش‌های از محل قانونی مذکور که فاقد تامین ارز هستند، امکان ویرایش به نوع عملیات ارزی بدون انتقال ارز در صورت عدم تغییر کد تعرفه به خارج از فهرست کد تعرفه‌های موضوع دستورالعمل بند (ر) تبصره (۱) و عدم افزایش ارزش کل پرونده ثبت سفارش فراهم شده است. برای این منظور محل تامین ارز جدید با عنوان «از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات - موضوع بند ۴۵ بسته مقاوم سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» ایجاد گردیده است.

پرونده‌هایی که فاقد تامین ارز هستند می‌توانند با ویرایش محل تامین ارز ثبت سفارش خود به محل تامین ارز مذکور ادامه فرآیند دهند. بررسی‌های فنی و کنترل قبض انبار خودرو‌های موجود در گمرک بر عهده دفتر تخصصی بوده و به همین منظور برای ثبت‌سفارش‌هایی که از این رویه ویرایش می‌گردد، مجوز «دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل و نقل» فعال می‌گردد.

برچسب ها: واردات خودرو ، سامانه جامع تجارت
خبرهای مرتبط
فروش طرح مشارکتی ایران خودرو از صبح امروز آغاز شد/ متقاضیان امکان ثبت نام ندارند
جهش قیمت خودرو در بازار آزاد / بازار خودرو چرا آرام نمی شود؟
افزایش قیمت‌های ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومانی خودرو فقط روی کاغذ است / معامله‌ای انجام نمی‌شود
تغییر مسیر واردات خودرو باعث افزایش قیمت خودرو شده است/افزایش یک میلیارد تومانی قیمت خودروهای وارداتی+فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۶ اردیبهشت
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور از ۲۷ اردیبهشت
آیا چراغ صنعت نمایشگاهی کشور روشن می‌شود؟ / نمایشگاه‌ها؛ بستری مناسب برای رونق اقتصادی کشور
ارزان‌بودن بی‌ضابطه سوخت کم رونقی را به بخش ریلی آورده است+فیلم
بازگشایی بازار سهام از روز سه‌شنبه
لیست جهیزیه مختصر و مفید عروس با قیمت سال ۱۴۰۵
فروش طرح مشارکتی ایران خودرو از صبح امروز آغاز شد/ متقاضیان امکان ثبت نام ندارند
قیمت منطقی لاشه گوسفندی یک میلیون و ۲۶۰ هزارتومان
حمایت‌های پنج‌گانه دولت از کسب‌وکارها در شرایط جنگ اقتصادی
آخرین اخبار
بازگشایی بازار سهام از روز سه‌شنبه
۳۰ درصد عملکرد تولید گندم را از دست دادیم
مبالغ حمایتی متناسب باید با واقعیت‌های اقتصادی بازنگری شود/بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان ده هستند
ارزان‌بودن بی‌ضابطه سوخت کم رونقی را به بخش ریلی آورده است+فیلم
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور از ۲۷ اردیبهشت
ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه / بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات
از پویش جانفدا تا میدان انرژی؛ مردم در خط مقدم سازندگی اقتصاد
رصد و کنترل مصرف ادارات شهر تهران از امروز آغاز شد
آیا چراغ صنعت نمایشگاهی کشور روشن می‌شود؟ / نمایشگاه‌ها؛ بستری مناسب برای رونق اقتصادی کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۶ اردیبهشت
حمایت‌های پنج‌گانه دولت از کسب‌وکارها در شرایط جنگ اقتصادی
قیمت منطقی لاشه گوسفندی یک میلیون و ۲۶۰ هزارتومان
بودجه ۵۰۴ همتی برای خرید تضمینی گندم باید به موقع پرداخت شود / نظارت بر بازار پتروشیمی ضروری است + فیلم
اولویت اصلی، کنترل شتاب تورم و کمک به حفظ اشتغال و جلوگیری از کاهش تولید است
فروش طرح مشارکتی ایران خودرو از صبح امروز آغاز شد/ متقاضیان امکان ثبت نام ندارند
فریز شدن تتر چیست و چگونه از آن جلوگیری کنیم؟
لیست جهیزیه مختصر و مفید عروس با قیمت سال ۱۴۰۵
عرضه حدود ۳۰ هزار تن محصولات در صنعت لوله اتصالات پی وی سی
سقف معافیت مالیاتی رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی-هنری ۹۶۰ میلیون تومان شد
کاهش واردات مواد اولیه صنعت چاپ
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
تقویت دیپلماسی تجاری در سایه کمیسیون‌های مشترک/ تمرکز بر حفظ بازارهای هدف
شرکت‌های تأمین نیروی انسانی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند
حداکثر قیمت هرکیلو چای ایرانی ۷۰۰ هزارتومان
قطعی آب در انتظار مشترکان بدمصرف/ ۶۰ درصد مشترکان استان تهران پرمصرف یا بد مصرف هستند+ فیلم
اعمال تخفیف تا ۵۰ درصدی تعرفه برق مشترکان کشاورزی و مراکز فرهنگی
پرونده بانک‌های متخلف به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع می‌شود
تعمیرات نیروگاه‌های کشور در چه مرحله‌ای است؟
نرخ انواع ارز در ۲۶ اردیبهشت در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
نصب بیش از ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک انشعابی در کشور