در سومین هفته اردیبهشت ۶ فقره تصادف منجر به فوت در معابر شهری و بزرگراهی پایتخت ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به سوانح مرگبار ترافیکی شهر تهران در سومین هفته اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: ۶ فقره تصادف منجر به فوت در معابر شهری و بزرگراهی پایتخت ثبت شده است که بررسی الگوی مشترک این حوادث نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این تصادفات فوتی، نه ناشی از یک عامل منفرد، بلکه حاصل ترکیب خطای انسانی، سرعت نامناسب، و تصمیم‌گیری نادرست در لحظه بوده‌اند. این موضوع بار دیگر ضرورت رعایت قوانین، تمرکز کامل حین رانندگی و پرهیز از رفتار‌های پرخطر را برجسته می‌کند.

سردار موسوی پور در تشریح این حوادث مرگبار ترافیکی گفت:

حادثه اول: شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵

در ساعت ۰۳:۳۰ بامداد، در مسیر جنوب به شمال خیابان لرستان، بعد از تقاطع شیوا، راننده یک دستگاه موتورسیکلت به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه دچار سانحه شد که این حادثه منجر به فوت راننده آن (مردی ۳۵ ساله) شد.

حادثه دوم: یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵

در ساعت ۲۰:۰۴، در بزرگراه تندگویان به جنوب، قبل از ورودی بزرگراه آزادگان، راننده یک دستگاه سواری پژو۲۰۶ به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از عدم توجه به جلو ابتدا با راننده یک دستگاه سواری پراید ایستاده در کنار خودرو که به دلیل نقص فنی در حاشیه راه متوقف بود برخورد می‌کند و ادامه روند حادثه با تغییر مسیر با یک دستگاه موتور سیکلت برخورد نهایی داشته که متاسفانه در اثر این اتفاق راننده پراید (مردی ۴۵ساله) در دم جان خود را از دست داد و راننده موتورسیکلت مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

این حادثه اهمیت جدی به موضوع عدم توقف در حاشیه معابر بزرگراهی را نشان می‌دهد.

حادثه سوم: دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

در ساعت ۰۰:۳۸ نیمه شب، در بزرگراه شهید زین‌الدین به شرق، سرجناغی یاسینی جنوب.

راننده یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶در جریان حرکت در مسیر اصلی، به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه و نیز عدم توجه کافی به جلو، پس از انحراف از مسیر ایمن، با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد می‌کند که در این حادثه، ترک‌نشین موتورسیکلت (خانمی۵۲ ساله) جان خود را از دست داد.

حادثه چهارم: سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

در ساعت ۱۹:۰۰ در مسیر شرق به غرب خیابان امین‌آباد بعد از بیمارستان رازی، تصادفی بین دو دستگاه موتورسیکلت که در یک مسیر و در لاین سرعت در حال تردد بودند رخ داد که علت تامه آن تغییر مسیر ناگهانی و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه اعلام شده است. این حادثه نیز منجر به فوت یکی از راکبین موتورسیکلت شد.

حادثه پنجم: چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵

حوالی ساعت ۱۲:۰۰ ظهر، در بزرگراه شهید یاسینی به شمال رمپ خروجی به بزرگراه رسالت غرب، راننده یک دستگاه موتور سیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شده که در پی این اتفاق راننده مذکور در اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم فوت شد.

حادثه ششم: پنج شنبه ۲۴ اردیبهشت۱۴۰۵

حوالی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد، در مسیر جنوب به شمال خیابان آفریقا، ورودی به رمپ بزرگراه همت غرب، راننده یک دستگاه کامیون حمل زباله به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ رمپ دچار واژگونی شده که در اثر این اتفاق راننده مذکور در اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

سردار موسوی پور در پایان اظهار داشت: بررسی مجموع این شش تصادف نشان می‌دهد که عوامل زیر بیشترین نقش را در رخداد تصادفات فوتی این بازه داشته‌اند:

- عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه

- تخطی از سرعت مجاز یا مطمئنه

- عدم توجه به جلو

- تغییر مسیر ناگهانی

- تردد غیرمجاز و غیرایمن عابر پیاده

- نقش پررنگ خطای انسانی در بروز و تشدید حادثه

از منظر ایمنی ترافیک، این الگو بیانگر آن است که پیشگیری از تصادفات فوتی صرفاً با افزایش نظارت امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند اصلاح رفتار رانندگی، کاهش سرعت در معابر پرخطر، رفع نواقص تابلو‌های هشدار دهنده و راهنمای مسیر، ارتقای فرهنگ عبور و مرور ایمن، و تقویت مسئولیت‌پذیری همه کاربران ترافیک می‌باشد.