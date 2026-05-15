کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت کاروان اعزامی کشورمان به المپیک نوجوانان ۲۰۲۶ داکار را به نام «ماکان نصیری» مزین کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - المپیک ۲۰۲۶ داکار، آوردگاه نوجوانان زیر ۱۷ سال جهان است؛ جایی که فرزندان ایران، در سنی نزدیک به همان رؤیا‌های ناتمام ماکان، با پرچم کشورمان به میدان خواهند رفت.

همین هم‌آواییِ تلخ و باشکوهِ «ماکان» و «داکار»، حالا معنایی فراتر از یک شباهت لفظی پیدا کرده است؛ مسیری از اندوه تا افتخار، از خاطره یک نوجوان مظلوم تا گام‌های استوار نوجوانان ورزشکار ایران در بزرگ‌ترین رویداد ورزشی جهان.

کمیته ملی المپیک با این نام‌گذاری، تلاش کرده است پیام روشنی را به جهان مخابره کند؛ اینکه نوجوانان ایرانی، در کنار آرزو‌های ورزشی خود، یاد هم‌نسلان مظلومی را نیز با خود حمل می‌کنند که قربانی خشونت و جنایت شدند.

اعضای کاروان ایران در داکار، تنها نمایندگان ورزش کشور نیستند؛ آنها روایت‌گر نسلی خواهند بود که حتی در اوج درد و داغ، ایستادن و ادامه دادن را انتخاب کرده است.

«از ماکان تا داکار»، این‌بار فقط یک تیتر نیست. روایت نوجوانی‌ست که ناتمام ماند، اما نامش همراه نوجوانان ایران تا بزرگترین آوردگاه ورزشی جهانی یعنی المپیک ادامه پیدا کرد.

منبع: کمیته ملی المپیک