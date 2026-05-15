باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۶ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که مجموع معاملات این دوره‌ها به ۴۷۶ کیلوگرم شمش طلا به ارزش بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

او در ادامه افزود: در حراج امسال حسب درخواست فعالان بازار طلا و به منظور پاسخگویی به نیاز آنان علاوه بر متقاضیان فعلی، سکو‌های برخط فروش طلا نیز می‌توانند در حراج‌ها شرکت کنند. ضمن اینکه در جلسات اخیر حراج شمش طلا این سکو‌ها ۳۳ کیلوگرم شمش طلا خریداری کرده‌اند.

این مقام مسئول همچنین عنوان کرد: عرضه شمش در مرکز مبادله ایران کماکان ادامه خواهد داشت. هفته پیش رو نیز جلسه حراج روز سه شنبه برگزار خواهد شد.