باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت؛ مرکز پزشکی حج و زیارت کشورمان هر ساله با برنامه‌ریزی دقیق در حوزه سلامت، خدمات پزشکی و درمانی زائران را از مراحل پیش از اعزام تا پایان مناسک حج دنبال می‌کند؛ فرآیندی که از تأیید استطاعت جسمی و تشکیل پرونده پزشکی آغاز شده و تا ارائه خدمات تخصصی درمانی در عربستان ادامه می‌یابد.

دکتر سید علی مرعشی با اشاره به روند مطلوب خدمات‌رسانی سلامت محور گفت: هم‌اکنون دو درمانگاه در مدینه منوره و پنج درمانگاه به همراه یک پلی‌کلینیک تخصصی در مکه مکرمه فعال است و زائران کشورمان از خدمات پزشکی، دارویی و مراقبتی بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: طبق هماهنگی‌های انجام‌شده با مسئولان کشور میزبان، در موارد نیاز از ظرفیت بیمارستان‌های عربستان نیز استفاده می‌شود که در حال حاضر ۹ زائر ایرانی بستری هستند و روند درمان و ترخیص آنان با بهبود شرایط جسمانی ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت درباره تمهیدات ایام تشریق نیز توضیح داد: استقرار چادر‌های درمانی و مراکز پزشکی در عرفات و منا برنامه‌ریزی شده و کادر درمان با آمادگی کامل در کنار زائران حضور خواهند داشت تا اعمال و مناسک حج در فضایی ایمن و آرام انجام شود.

مرعشی با اشاره به مراجعات این روز‌های زائران اظهار کرد: عمده مراجعات مربوط به سرماخوردگی، بیماری‌های تنفسی و مشکلات عضلانی ـ اسکلتی است و به زائران توصیه می‌شود به‌ویژه در محیط‌های پرازدحام و حرم‌ها استفاده از ماسک، مصرف مایعات کافی و رعایت نکات بهداشتی را جدی بگیرند.

وی ابراز امیدواری کرد زائران با مراقبت بیشتر از سلامت خود، به‌ویژه تا ایام تشریق، مناسک حج را با آرامش و توان جسمی مناسب به‌جا آورند.

گفتنی است در حج امسال نیز پزشکان و نیرو‌های درمانی در تخصص‌هایی همچون طب اورژانس، قلب، داخلی، ریه، نفرولوژی، غدد، روان‌پزشکی و دندانپزشکی در خدمت زائران ایرانی هستند.