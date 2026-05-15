باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد که کشور‌های بیشتری برای پیوستن به بریکس درخواست داده‌اند.

لاوروف پس از بازگشت از اجلاس این سازمان به مطبوعات گفت که علیرغم فشار کشور‌های غربی، روسیه کاهشی در شمار کشور‌هایی که خواستار پیوستن به بریکس هستند، مشاهده نکرده است.

او همچنین گفت که اقتصاد اعضای بریکس سریع‌تر از سایر کشور‌ها رشد خواهد کرد.

امروز دیپلمات‌های ارشد کشور‌های عضو بریکس در دهلی نو، دومین دور از نشست‌های خود را برگزار می‌کنند. موضوع نشست‌های امسال «ساخت و ساز برای تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری» خواهد بود.

بریکس به طور کلی، به دنبال توسعه سازوکار‌های مالی جایگزین، کاهش وابستگی به دلار آمریکا و افزایش عاملیت کشور‌های جنوب جهان در نهاد‌های بین‌المللی است و ساختار‌های حکومتی غرب را به چالش می‌کشد.

کشور‌های بریکس در مجموع بیش از ۴۰ درصد از جمعیت جهان و بیش از ۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند.

منبع: آناتولی