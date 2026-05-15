باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی در واکنش به اظهارات مکرر مقامات آمریکایی در ارتباط با کُردها، اظهار کرد: ما به اظهارنظرهای بیگانگان در مورد هم میهنانمان هیچگاه کاری نداشته ایم ما می دانیم ایرانیان اعم از کورد، لُر، ترک و بلوچ و فارس چگونه به میهنشان عشق می ورزند.

وی افزود: این صحبت هایی که می شنوید نشانه استیصال و عدم شناخت مردمان ایران است و دشمن برای رسیدن به مطامع و اهداف نامشروعش به هر دسیسه ای دست می زند.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: صحبت های مقامات آمریکایی ما را بیش از پیش مفتخر می کند به فهم، درک و بصیرت مردمان کورد و باید به آنها احسنت گفت که این بار هم به دشمن رکب زدند و دشمن را در پیشبرد شرارت هایشان ناکام گذاشتند.

بقائی افزود: سفرم به کردستان به منظور قدردانی از غیرت، ایستادگی و درک بالای مردم این خطه در دو، سه ماه اخیر بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: کوردها علاوه بر نقش سترگ خود در حفاظت از مرزها، فهم و درک بالای سیاسی و بین‌المللی داشتند و دشمنان را ناکام گذاشتند.

بقائی با اشاره به حضور خود در نقاط تاریخی و فرهنگی سنندج، گفت: دیدار از خانه کُرد و عمارت آصف، ملاقات با امام جمعه و هنرمندان و حضور در میدان آزادی و جمع پرشور مردم سنندج مایه افتخار بود و این اتحاد و انسجام در سراسر ایران نشان‌دهنده وفاداری مردم به جمهوری اسلامی است.

وی بیان کرد: برای سفر به کردستان نیاز به بهانه خاصی نبود؛ کردستان یعنی ایران و این سفر فرصتی بود تا از نزدیک قدرشناسی خود را نسبت به مردم این دیار نشان دهم.

منبع: ایرنا