باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه مسکن به شمار می‌رود که در شرایط کنونی با توجه به افزایش قیمت مسکن در بازار، تکمیل و بهره‌برداری رسید.

طبق آخرین آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، به‌زودی امکان بهره‌برداری از حدود ۴۰ هزار واحد مسکن ملی در سراسر کشور انجام می‌شود؛ چراکه منابع مربوط به آماده‌سازی زیرساخت‌ها از محل اعتبارات عمومی و صندوق ملی مسکن ابلاغ شده است و لازم است استان‌ها با اولویت پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا از این منابع برای تکمیل زیرساخت‌ها استفاده کنند.

تأکید بر تسریع در تکمیل و واگذاری واحدها

طاهرخانی با تأکید بر تسریع در تکمیل و واگذاری واحدهای مسکن ملی اعلام کرد: «به‌زودی اعتبارات جدیدی به‌عنوان جایگزین آورده متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی ابلاغ خواهد شد.»

وی تصریح کرد: «هیچ‌گونه عذری در خصوص اتمام ساخت واحدها بدون تأمین زیرساخت پذیرفته نیست و لازم است تمامی منابع و اعتبارات تخصیص‌یافته با نظارت مدیران کل استان‌ها برای تکمیل پروژه‌ها به‌کار گرفته شود.»

در همین راستا، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی تهران گفت: «طرح ۶۰۰ واحدی مسکن حمایتی واوان با پیمانکار جدید (بنیاد مسکن استان تهران) با سرعت خوبی در حال پیشرفت است و به‌زودی اولین بلوک‌ها به متقاضیان خوش‌حساب تحویل داده می‌شود.»

وی با بیان اینکه پیمانکار قبلی به تعهدات خود عمل نکرد و منجر به خلع ید شد، گفت: «اداره کل راه و شهرسازی استان تهران روند قانونی جایگزینی پیمانکار را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام داد. هم‌اکنون پیمانکار در تمامی جبهه‌های کاری طرح فعال است.»

تامین مالی ۳۹۰ هزار پروژه نهضت ملی مسکن

براساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین موانع در حوزه اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، منابع مالی بود که طبق آخرین آمارهای بانک مسکن، منابع مالی لازم تأمین شده است.

علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: «تاکنون ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برای ۳۹۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تأمین مالی شده است. تا این لحظه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی تحویل و به صورت اقساطی به مردم واگذار شده است.» وی همچنین از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ۴ درصدی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی به ۱۸۵۰ نفر از آسیب‌دیدگان بخش خصوصی در حوادث اخیر خبر داد.

خورسندیان با بیان اینکه بانک مسکن آمادگی واگذاری واحدهایی با پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۹۰ درصد را دارد، تصریح کرد: «در صورت موافقت دستگاه‌های متولی و وزارت راه و شهرسازی، بانک آمادگی دارد این واحدها را نیز به صورت فروش اقساطی واگذار کند.»

چالش همکاری سایر بانک‌ها

براساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نهضت ملی مسکن، پرداخت تسهیلات است که در حال حاضر منابع مالی در بانک‌ها تأمین شده، اما بسیاری از بانک‌ها همکاری لازم را انجام نمی‌دهند. این در حالی است که کمیسیون عمران نیز در آخرین پیشنهاد خود، موضوع افزایش میزان تسهیلات نهضت ملی مسکن را مطرح کرده است.

ضرورت افزایش مبلغ تسهیلات و چالش اقساط

علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، با اعلام اینکه مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان تسهیلات در طرح نهضت ملی مسکن پاسخگو نیست، از پیگیری برای افزایش این مبلغ در شورای عالی مسکن خبر داد و تأکید کرد: «در صورت تصویب و ابلاغ از سوی بانک مرکزی، بانک مسکن آماده اجراست، اما باید توان بازپرداخت اقساط توسط متقاضیان نیز مورد توجه قرار گیرد.»

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به ناکافی بودن مبلغ ۶۵۰ میلیون تومانی تسهیلات نهضت ملی مسکن اظهار داشت: «قصد دارم این موضوع را در شورای عالی مسکن مطرح کنم که این مبلغ افزایش پیدا کند.»

وی افزود: «رئیس محترم کمیسیون مربوطه نیز عنوان کردند که معتقدند این مبلغ تا دو برابر (حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان) افزایش پیدا کند.»

خورسندیان با بیان اینکه این موضوع جزو سیاست‌های اعتباری محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: «طبیعتاً هیئت عالی بانک مرکزی نیز باید در این باره نظر دهد. اگر شورای عالی مسکن و بانک مرکزی این افزایش را بپذیرند و ابلاغ کنند، بانک مسکن از هر جهت برای اجرا آمادگی کامل دارد.»

مدیرعامل بانک مسکن در عین حال به یک چالش مهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: «اگر مبلغ تسهیلات افزایش یابد و بازپرداخت اقساط در همان شرایط متعارف فعلی انجام شود، طبیعتاً میزان اقساط نسبت به وضعیت موجود بسیار بیشتر خواهد شد. این نکته ملاحظه‌ای جدی است که باید در نظر بگیریم آیا متقاضیان دریافت این تسهیلات، توان بازپرداخت اقساط بالاتر را دارند یا خیر.»

خورسندیان در پایان با اشاره به نگرانی همکاران درباره مشکلات بازپرداخت مشتریان در بلندمدت، تأکید کرد: «این یک چالش است، اما اگر بانک مرکزی به ما ابلاغ کند، ما آماده اجرا هستیم و امیدواریم این کار را با موفقیت انجام دهیم.»

متقاضیان از پس اقساط ۳۰ میلیون تومانی بر نمی آیند

در همین راستا، حسین قاسمی، کارشناس مسکن، با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار مسکن نیازمند افزایش تولید و عرضه است، گفت: «افزایش تسهیلات ساخت نهضت ملی مسکن اگر دو برابر شود، باید بحث اقساط آن را هم برای متقاضیان در نظر گرفت. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین وضعیت اقتصادی متقاضیان، باید در نظر گرفت که امکان پرداخت اقساط ۳۰ میلیون تومانی برای افراد امکان‌پذیر نیست.»

وی افزود: «اگر میزان تسهیلات نهضت ملی مسکن افزایش یابد، به طور قطع بحث اقساط آنها هم مطرح می‌شود. بنابراین در این شرایط باید اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد تا هرچه سریع‌تر بازار بهبود یابد.»

در شرایطی که بازار مسکن با نوسانات اقتصادی روبروست، افزایش دوبرابری تسهیلات نهضت ملی مسکن به تنهایی کافی نیست و در کنار آن باید تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز و از همه مهم‌تر، توان بازپرداخت اقساط این تسهیلات توسط متقاضیان نیز مورد توجه جدی قرار گیرد. هر چند تأمین منابع مالی و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها نویدبخش است، اما چالش همکاری سایر بانک‌ها و افزایش اقساط تسهیلات، از موانع اصلی تکمیل موفقیت‌آمیز این طرح ملی محسوب می‌شود.