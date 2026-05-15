باشگاه خبرنگاران جوان - جواد سلطانی کاظمی؛ رییس سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان اظهار کرد: استان خوزستان پس از تهران، دومین استانی است که توزیع سیار مرغ منجمد را با استفاده از خودروهای یخچالدار در سطح شهر اهواز اجرا کرده و این طرح تاکنون در ۶ نقطه از شهر انجام شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر محدودیتی برای توزیع مغ منجمد با قیمت حداکثر ۲۶۰ هزار تومان وجود ندارد، افزود: در دهه نخست فروردینماه به دلیل شرایط جنگی، میزان جوجهریزی کاهش یافت و توزیع مرغ منجمد با هدف جبران این کاهش و تنظیم بازار در دستور کار قرار گرفت.
سلطانی کاظمی ادامه داد: قیمت فعلی مرغ کشتار روز که حدود ۳۷۵ هزار تومان است، بر اساس هزینه تولید و سود متعارف تعیین شده و وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمتها، توزیع مرغ منجمد را دنبال میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان همچنین تصریح کرد: ۹۵ درصد موجودی کالاهای اساسی استان در اختیار بخش خصوصی است و ضروری است سامانه جامع انبارها بهروز شود تا آمار موجودی کالاها به واقعیت نزدیکتر شده و امکان نظارت دقیقتر برای جلوگیری از احتکار و تخلفات فراهم شود.
در ادامه این نشست، جواد کاظمنسب؛ معاون اقتصادی استانداری خوزستان با قدردانی از تلاش بازرسان و عوامل امنیت غذایی گفت: از این پس بستهبندی حبوبات فاقد مجوز و همچنین خروج مرغ زنده از استان باید ممنوع شود.
کاظم نسب افزود: قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی باید بهصورت هفتگی اعلام و در مراکز عرضه اتیکتگذاری شود و سامانه جامع انبارها نیز بهروزرسانی گردد تا روند نظارت و کنترل بازار با دقت بیشتری انجام شود.
منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان