فناوری هوشمندسازی شبکه برق به دست محققان مازندران بومی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نبوی معاون بهره‌برداری و امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق مازندران از موفقیت مهندسان این شرکت در طراحی و اجرای روشی ابتکاری برای کنترل‌پذیر کردن بریکر‌های روغنی قدیمی در پست‌های اختصاصی خبر داد.

او با اشاره به جزئیات این دستاورد، افزود: بسیاری از پست‌های اختصاصی مشترکان، مجهز به بریکر‌های قدیمی روغنی هستند که به دلیل نداشتن سیستم "موتور شارژ فنر" و "بوبین‌های قطع و وصل"، امکان فرمان‌پذیری از راه دور ندارند در حالی که تعویض هر یک از این تجهیزات با مدل‌های امروزی گازی بیش از ۲۵۰ میلیون تومان هزینه دارد، تیم فنی شرکت توزیع برق مازندران موفق شد با روشی بومی و استفاده از قطعات بازیافتی، این تجهیزات را هوشمندسازی کند.

نبوی گفت: بریکر‌ها به عنوان کلید‌های حفاظتی اصلی، وظیفه مدیریت بار و جلوگیری از آسیب به ترانس‌ها را بر عهده دارند و با این اقدام ابتکاری که محققان شرکت توزیع برق مازندران، کلید‌های قدیمی اکنون با انجام تراشکاری‌های دقیق، به سیستم موتور شارژ مجهز شده و مشابه بریکر‌های گران‌قیمت گازی، از مرکز دیسپاچینگ فرمان می‌گیرند.

معاون بهره‌برداری شرکت توزیع برق مازندران با اشاره به ابعاد اقتصادی آن، افزود: این طرح علاوه بر حذف نیاز به اعزام گروه برای شارژ دستی، پایداری شبکه و سرعت مدیریت بار را به شدت افزایش داده است و با گسترش این الگو به پست‌های زمینی عمومی، می‌توان سرعت مانور‌های شبکه را بهبود بخشید و نرخ انرژی توزیع نشده (ENS) را به شکل چشمگیری کاهش داد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران