روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان اعلام کرد: یک بمب ۲۰۰۰ پوندی از نوع mk۸۴ را در عمق ۱۸ متری زمین در شهرستان دلفان شناسایی و خنثی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان اعلام کرد: نیرو‌های جان‌برکف یگان کشف و خنثی‌سازی سپاه استان لرستان موفق شدند پس از شش روز عملیات گودبرداری توسط مهندسی ناحیه مقاومت بسیج دلفان با بررسی‌های تخصصی، یک بمب ۲۰۰۰ پوندی از نوع mk۸۴ را در عمق ۱۸ متری زمین در شهرستان دلفان شناسایی و خنثی نمایند.

این عملیات با دقت بالا و رعایت کامل نکات ایمنی انجام شد و از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری به عمل آمد.

منبع: روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان 

