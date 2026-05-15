سخنگوی معاونت رفاه وزارت تعاون از شارژ شدن اعتبار کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح جزئیات زمانبندی توزیع یارانه کالایی از شارژ شدن نوبتهای مختلف کالابرگ الکترونیک خبر داد.
وی توضیح داد: کالابرگ سرپرستان خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی آنها ۰، ۱ و ۲ است، همچنین خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح، در تاریخ ۱۵ اردیبهشتماه شارژ شدهاند و این قشر برای خرید کالاهای اساسی به فروشگاههای طرف قرارداد با سامانه کالابرگ مراجعه کردهاند.
سخنگوی وزارت رفاه افزود: در ادامه روند شارژ، کالابرگ سرپرستان خانواری که رقم انتهای کد ملی آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است نیز در تاریخ ۲۰ اردیبهشتماه شارژ شده و امکان خرید برای آنها فراهم شده است.
زنگنه در پایان اعلام کرد: اعتبار کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ امروز ۲۵ اردیبهشتماه شارژ شد و این گروه نیز از امروز میتوانند خریدهای خود را از فروشگاههای طرف قرارداد انجام دهند.