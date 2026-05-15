امروز در مراسمی رژه خودرویی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان استان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _  هادی حق‌شناس امروز در رژه خودرویی دستگاه‌های خدمات‌رسان، اجرایی و امدادی استان گیلان که به مناسبت هفته جمعیت هلال احمر و با حضور خودروهای امدادی هلال احمر، آتش نشانی، اورژانس و سایر ادارات خدمات رسان برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای حوادث مختلف، بر ضرورت حفظ آمادگی دائمی دستگاه‌های اجرایی و امدادی در برابر شرایط بحرانی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی اظهار کرد: ارتقای سطح آمادگی عملیاتی و ذهنی نیروهای تخصصی، نقش مهمی در کاهش نگرانی‌های عمومی، تقویت اعتماد مردم و افزایش تاب‌آوری اجتماعی دارد.

رژه خودرویی نهاد‌های امداد رسان در گیلان

استاندار گیلان افزود: تجربه حوادث و بحران‌های اخیر نشان داده است که دستگاه‌های امدادرسان به‌ویژه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار مؤثری در مدیریت بحران‌ها، خدمت‌رسانی سریع و ایجاد آرامش و امید در جامعه ایفا می‌کنند.

حق‌شناس با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی، درمانی، خدماتی و اجرایی استان تصریح کرد: آمادگی دائمی و ارتقای توان عملیاتی دستگاه‌ها، لازمه مدیریت موفق شرایط بحرانی و پاسخگویی مناسب به نیازهای مردم است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه ایمنی و مدیریت بحران، روز پاسداشت زبان فارسی را یادآور شد و گفت: فرهنگ، حکمت و ادبیات غنی ایران اسلامی همواره عامل حفظ هویت ملی و پایداری کشور در برابر تهدیدها و تهاجمات تاریخی بوده است.

منبع: روابط عمومی استانداری 

