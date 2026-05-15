رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیت‌ها و انسدادهای مقطعی در محورهای پرتردد شمالی کشور از جمله چالوس، هراز و فشم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور و محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در محورهای شمالی اظهار کرد: امروز از ساعت ۱۴:۰۰ ورود خودروها به مقصد چالوس از آزادراه تهران–شمال ممنوع خواهد شد و از ساعت ۱۵:۰۰ نیز مسیر از محدوده پل زنگوله تا چالوس به‌طور کامل مسدود خواهد شد.

وی افزود: همچنین از ساعت ۱۶:۰۰ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران(شمال به جنوب) به‌صورت یک‌طرفه درآمده و این محدودیت‌ها تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به تردد ساکنان محلی در جاده قدیم کرج–چالوس گفت: تردد خودروهای محلی تا محدوده پل زنگوله امکان‌پذیر است، اما در زمان اجرای محدودیت‌ها، تردد خودروها از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع خواهد بود.

سردار کرمی‌اسد درباره وضعیت محور هراز نیز تصریح کرد: در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت‌های مقطعی یک‌طرفه در مسیر پلور تا پلیس‌راه لاریجان نیز اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین از اجرای محدودیت ترافیکی در محور فشم خبر داد و گفت: از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ امروز ۲۵ اردیبهشت ماه، این محور از انتهای مسیر به سمت خروجی فشم به‌صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد در پایان تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح‌ها، افزایش ایمنی سفرها، روان‌سازی تردد و کاهش گره‌های ترافیکی در محورهای پرتردد کشور است.

