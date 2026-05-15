آخرین اثر مرحوم میرزا حسین کریمی مراغه ای ، از مشاهیر شعر آذربایجان شرقی رونمایی شد .

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ناهیده خدادادی -این کتاب با عنوان  « آخرین یادگار کریمی » با موضوع شعر مرثیه و نوحه ، امروز با حضور شعرا و‌نوحه خوانان استان در موزه استاد کریمی رونمایی شد .
 این کتاب را میرمحمد موسویانی در مدت یک سال در ۴۲۴ صفحه گرد آوری کرده است .
این کتاب سی امین اثر مرثیه استاد کریمی مراغه است .
استاد کریمی مراغه‌ای در عمر ۹۲ ساله خود ۳۵۰ هزار بیت شعر در قالب ۵۵ جلد کتاب در زمینه‌های طنز، مرثیه و مداحی سروده است.
استاد کریمی سراینده بیشتر شعر مرثیه و طنز در کشور است .

این شاعر بلند آوازه مراغه ای ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ چشم از جهان فرو بست .

۱۹:۲۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
روحش شاد!!!امید است مسولان فرهنگی کشور و استان آثار این شاعر گرانقدر رادر تيراژ های زیاد چاپ و و در کتابخانه های عمومی عمومی کشور مخصوصا تهران و سایر مراکز استانها در دسترس عموم قرار دهند!!!!
