آخرین اثر مرحوم میرزا حسین کریمی مراغه ای ، از مشاهیر شعر آذربایجان شرقی رونمایی شد .

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ناهیده خدادادی -این کتاب با عنوان « آخرین یادگار کریمی » با موضوع شعر مرثیه و نوحه ، امروز با حضور شعرا ونوحه خوانان استان در موزه استاد کریمی رونمایی شد .
این کتاب را میرمحمد موسویانی در مدت یک سال در ۴۲۴ صفحه گرد آوری کرده است .
این کتاب سی امین اثر مرثیه استاد کریمی مراغه است .
استاد کریمی مراغهای در عمر ۹۲ ساله خود ۳۵۰ هزار بیت شعر در قالب ۵۵ جلد کتاب در زمینههای طنز، مرثیه و مداحی سروده است.
استاد کریمی سراینده بیشتر شعر مرثیه و طنز در کشور است .
این شاعر بلند آوازه مراغه ای ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ چشم از جهان فرو بست .