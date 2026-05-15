باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان حج و زیارت از ورود بیش از ۲۸ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی خبر داد و اعلام کرد تاکنون بیش از ۹۳ درصد ظرفیت اعزام حجاج ایرانی تکمیل شده است.

علی رضا رشیدیان با اشاره به روند اعزام زائران گفت: در حال حاضر حدود ۹ هزار زائر ایرانی در مدینه منوره حضور دارند و ۱۹ هزار نفر نیز پس از زیارت شهر پیامبر(ص) وارد مکه مکرمه شده‌اند.

وی با اشاره به تدبیر اندیشیده شده برای ۳۰ هزار زائر کشورمان در حج۱۴۰۵ افزود:امسال تمامی زائران به صورت «مدینه قبل» اعزام می شوند و با احتساب تعداد ورودی ها، باقی‌مانده زائران نیز وارد سرزمین وحی خواهند شد.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین از ادامه انتقال زائران از مدینه به مکه با قطار سریع‌السیر خبر داد و گفت: استفاده از قطار پرسرعت، زمان سفر میان دو شهر را که درگذشته با اتوبوس حدود ۸ ساعت زمینی به طول می کشید به نزدیک ۲ ساعت کاهش داده است.

رشیدیان درباره بازگشت حجاج نیز اظهار کرد: نخستین گروه زائران ایرانی پس از پایان مناسک حج و ایام تشریق، از ۱۱ خرداد به کشور بازمی‌گردند.

وی در پایان با اشاره به روند مطلوب خدمات‌رسانی به زائران در حوزه اسکان، تغذیه و پشتیبانی تأکید کرد: خدمت به زائران تا آخرین لحظه حضور آنان در مدینه و مکه ادامه خواهد داشت.