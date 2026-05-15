معاون وزیر اقتصاد گفت: رعایت الگوی مصرف در کشور علاوه بر جلوگیری از قطع برق و گاز صنایع، می‌تواند مانع کاهش تولید صنعتی و در نتیجه افزایش بیکاری شود.

باشکاه خبرنگاران جوان- مرتضی زمانیان  اظهار داشت: اگرچه دشمن تلاش کرد در روزهای ابتدایی جنگ، شاکله اداره کشور را مختل کند، اما آنچه مسئولان را برای ادامه مسیر دلگرم و امیدوار کرد، حضور و تجمع مردم در خیابان‌ها بود.

 

وی با اشاره به فرمایشات مکرر رهبر شهید درباره اشتباه محاسباتی دشمن، افزود: دشمن پس از نا امیدی از پیروزی در جنگ نظامی به بن‌بست رسیده است و اکنون تلاش می‌کند از طریق جنگ اقتصادی به اهداف خود برسد.

 

زمانیان تاکید کرد: همه مسئولان نظام و تیم اقتصادی دولت به‌صورت شبانه‌روزی و جهادی در حال تلاش هستند تا تمهیدات لازم برای رفع نگرانی‌های مردم فراهم شود و با همراهی و مقاومت مردم، دشمن همان‌گونه که در جنگ نظامی ناکام ماند، در محاصره اقتصادی نیز مایوس شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت صرفه‌جویی در شرایط فعلی گفت: منابع و ذخایر کشور به‌گونه‌ای است که با صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف با مشکل مواجه نخواهیم شد. البته در جنگ ناعادلانه اخیر صدماتی به کشور وارد شده و لازم است میان الگوی مصرف در این دوران و دوران پیش از جنگ تفاوت قائل شویم.

وی ادامه داد: این اقدام علاوه بر جلوگیری از قطع برق و گاز صنایع، می‌تواند مانع کاهش تولید صنعتی و در نتیجه افزایش بیکاری شود.

زمانیان تصریح کرد: خواست مردم این است که کشور به شرایط پیش از جنگ، یعنی وضعیت «نه جنگ نه صلح» بازنگردد. از نظر اقتصادی نیز بر همین موضوع تأکید می‌شود.

وی اضافه‌کرد: ما باید جنگ را در نقطه‌ای به پایان برسانیم که به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای با غلبه بر منطقه خلیج فارس شناخته شویم؛ در این صورت، ساختار تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی دشمن نیز شکاف برخواهد داشت.

