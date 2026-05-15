شهید چمران، الگوی بی‌بدیل و جاودانه‌ی شجاعت و ایثار، با نصب تندیسی در منطقه یک، بار دیگر در یاد‌ها تجلی می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک، احسان خیراتیان صفایی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک گفت: تندیس شهید چمران، دومین تندیس از شخصیت‌های برجسته دوران دفاع مقدس در این منطقه محسوب می‌شود که روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه در بزرگراه شهید چمران (ابتدای خیابان الف) با حضور مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار منطقه یک، مدیران شهری، خانواده‌های معظم شهدا و اصحاب رسانه رونمایی می‌شود.

او گفت: این تندیس که با ارتفاع کل ۸ متر (شامل ۶ متر تندیس و ۲ متر پایه) از ترکیب فلز و بتن گلاسه، کاری از مرام علی نوری، سازنده تندیس شهید بابایی، اجرا شده و با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در منطقه یک نصب می‌شود.

