عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت یک میلیون و ۴۰۰ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت یک میلیون و ۴۰۰ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

به گفته وی، با توجه به تاخیر در برداشت ناشی از شرایط جوی و عدم پرداخت مطالبات منجر به کاهش ۲۰۰ هزارتنی میزان خرید گندم نسبت به سال قبل شده است.

هاشمی ادامه داد: علی رغم ۴۵ روز از فصل برداشت، ریالی از مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است که این موضوع برخلاف قانون و تصمیمات شورای قیمت گذاری است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران افزود: با استمرار روند تاخیر پرداخت پیش بینی می شود که بخشی از گندم خوراک انسان را از دست می دهیم و همین امر موجب شده تا دلالان وارد میدان شوند.

وی نسبت به خروج گندم از چرخه خرید تضمینی هشدار داد و گفت: براساس اطلاعات مجامع کارشناسی سطح میزان برداشت شده با خرید تضمینی به رغم راندمان مناسب تولید همخوانی ندارد که این کاهش ناشی از خرید توسط دلالان، هدررفت بخشی از گندم تولیدی به سمت واحدهای دامداری و مرغداری و نگه داری بخشی از آن در دست کشاورزان به همراه داشته است.