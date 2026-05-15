نماینده ولی فقیه در مازندران در بازدید از شبکه آبرسانی خودگردان مردمی در منطقه افرا قلم قائم شهر بر ضرورت صرفه جویی همگان در مصرف آب تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به تجارب ارزشمند جمهوری اسلامی در جلب مشارکت و بهره مندی از حضور مردم، گفت: کار‌هایی که با حضور و مشارکت مردم باشد خیلی بهتر پیش می‌رود.

او، پیروزی در جنگ تحمیلی هشت ساله و توفقیات جنگ‌های اخیر تحمیلی آمریکایی و صهیونی را مصداق بارز مشارکت مردم نام برد.

آیت الله محمدی لائینی عملکرد دست مسئولان طرح شبکه آبرسانی خودگردان منطقه افرا قلم قائم شهر با مشارکت مردم را ارزشمند دانست و افزود: مهم آن است که از ظرفیت‌های بالنده مردم در امور بهره گرفت و دستگاه‌ها نیز به وظایف نظارتی خود عمل کنند.

او در آستانه فصل گرما با تاکید بر رعایت صرفه جویی در مصرف آب، آموزش الگوی مصرف از دستگاه‌های مسئول را بسیار با اهمیت دانست و به خانواده‌ها توصیه کرد: با پرهیز از اسراف، در مصرف آب همواره صرفه جویی داشته باشند.

مسئول شبکه آبرسانی منطقه افرا قلم قائم شهر نیز این مجموعه را الگوی عملی مشارکت مردم در تامین آب آشامیدنی بهداشتی دانست و گفت: در این طرح به صورت خودگردان با حفر و تجهیز چاه‌های آب و شبکه‌های آبرسانی، بیش از پنج هزار خانوار این منطقه از آب شرب پایدار برخوردارهستند.

طاهری افزود: با اجرای شبکه آبرسانی افرا قلم قائم شهر ۸۰ درصد مشترکان بدون نیاز به پمپ و مخزن آب از فشار مناسب آب شرب بهره‌مند هستند که سبب صرفه جویی قابل توجه در مصرف برق و تجهیزات جانبی آبرسانی شده است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: مصرف آب ، نماینده ولی فقیه
خبرهای مرتبط
معاون وزیر جهاد کشاورزی:
افت منابع آب زیرزمینی در مازندران جدی و نگران کننده است
رئیس سازمان هواشناسی:
تنش آبی در تهران و مشهد محسوس است/ تابستان امسال گرم‌تر از میانگین بلندمدت
پرشدگی مخزن سدهای مازندران به ۷۰ درصد رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زلزله ۴.۵ ریشتری در شرق مازندران
برگزاری مسابقات اسکیت سرعت مازندران
حضور ۶ مازندرانی در اردوی تیم ملی استعداد‌های برتر هندبال
بسته بودن جاده چالوس، از فردا برای تعمیرات
تغییر دوباره در ساعت کاری ادارات مازندران
مازندران قطب تأمین مرغ در کشور
کشت ۱۰ هکتار برنج به روش خشک‌کاری در گلوگاه
آخرین اخبار
زلزله ۴.۵ ریشتری در شرق مازندران
تغییر دوباره در ساعت کاری ادارات مازندران
بسته بودن جاده چالوس، از فردا برای تعمیرات
حضور ۶ مازندرانی در اردوی تیم ملی استعداد‌های برتر هندبال
مازندران قطب تأمین مرغ در کشور
کشت ۱۰ هکتار برنج به روش خشک‌کاری در گلوگاه
برگزاری مسابقات اسکیت سرعت مازندران
کشف ۲۴۰ تن نهاده‌های دامی قاچاق در مازندران 
هشدار نارنجی هواشناسی در مازندران
حضور ۵ تکواندوکار مازندرانی در پیکار‌های آسیایی مغولستان
احتمال یکطرفه شدن جاده چالوس