نماینده ولی فقیه در مازندران در بازدید از شبکه آبرسانی خودگردان مردمی در منطقه افرا قلم قائم شهر بر ضرورت صرفه جویی همگان در مصرف آب تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به تجارب ارزشمند جمهوری اسلامی در جلب مشارکت و بهره مندی از حضور مردم، گفت: کار‌هایی که با حضور و مشارکت مردم باشد خیلی بهتر پیش می‌رود.

او، پیروزی در جنگ تحمیلی هشت ساله و توفقیات جنگ‌های اخیر تحمیلی آمریکایی و صهیونی را مصداق بارز مشارکت مردم نام برد.

آیت الله محمدی لائینی عملکرد دست مسئولان طرح شبکه آبرسانی خودگردان منطقه افرا قلم قائم شهر با مشارکت مردم را ارزشمند دانست و افزود: مهم آن است که از ظرفیت‌های بالنده مردم در امور بهره گرفت و دستگاه‌ها نیز به وظایف نظارتی خود عمل کنند.

او در آستانه فصل گرما با تاکید بر رعایت صرفه جویی در مصرف آب، آموزش الگوی مصرف از دستگاه‌های مسئول را بسیار با اهمیت دانست و به خانواده‌ها توصیه کرد: با پرهیز از اسراف، در مصرف آب همواره صرفه جویی داشته باشند.

مسئول شبکه آبرسانی منطقه افرا قلم قائم شهر نیز این مجموعه را الگوی عملی مشارکت مردم در تامین آب آشامیدنی بهداشتی دانست و گفت: در این طرح به صورت خودگردان با حفر و تجهیز چاه‌های آب و شبکه‌های آبرسانی، بیش از پنج هزار خانوار این منطقه از آب شرب پایدار برخوردارهستند.

طاهری افزود: با اجرای شبکه آبرسانی افرا قلم قائم شهر ۸۰ درصد مشترکان بدون نیاز به پمپ و مخزن آب از فشار مناسب آب شرب بهره‌مند هستند که سبب صرفه جویی قابل توجه در مصرف برق و تجهیزات جانبی آبرسانی شده است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران