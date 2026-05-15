افشار گفت: آسایش و آرامشمان را مدیون افرادی هستیم که نیستند یا هستند ولی جسمشان معلول است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - قاسم افشار، خواننده در ویژه برنامه «من ایرانم» شبکه نسیم گفت: ما این آسایش و آرامش‌ را مدیون افرادی هستیم که نیستند یا هستند ولی جسمشان معلول است. آدم‌هایی که بدون چشم‌داشت جانشان را گذاشتند، تا ما بتوانیم زندگی کنیم. ان‌شاء‌الله خداوند به زندگی‌شان برکت دهد.

افشار از انفجار نزدیک خانه‌اش گفت و تعریف کرد: در زمان جنگ بیشتر صدای انفجار می‌شنیدم. آنقدر این صدا‌ها شدید بود، که فکر می‌کردم جنگنده‌های بالای سرم هستند. در یکی از روز‌ها در فاصله ۱۲۰ متری از خانه‌مان، انفجار صورت گرفت. خدا به من کمک کرد؛ چون دقیقاً می‌خواستم آن روز به آنجا بروم، ولی یک چای خوردن نجاتم داد! آنقدر صدا و موج موشک زیاد بود، که ماشینم تکان شدید خورد. آن لحظه فکر کردم سقف ساختمان روی سرم فرو ریخته است. آنقدر که صدای انفجار بد بود!

 
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
خبرکم اوردی؟
