رئیس سازمان چای گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت ۳۵ هزارتن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده که نسبت به سال قبل شرایط تولید مطلوب است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای کشور گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت ۳۵ هزارتن برگ سبز چای با ارزش هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.

وی با بیان اینکه ۲۵ درصد بهای برگ سبز چای مربوط به قدرالسهم دولت و ۷۵ درصد کارخانجات است، افزود: در حال حاضر ۱۶۷ کارخانه مشغول خرید هستند که تاکنون ۵۸۰ میلیارد تومان معادل ۵۳ درصد سهم کارخانجات پرداخت شده، اما تاکنون دولت پرداختی نداشته است.

جهان ساز میزان تولید چای خشک فعلی را ۷ هزار و ۹۴۲ تن اعلام کرد و گفت: وضعیت تولید چای ناشی از شرایط مساعد بارش مطلوب است که انتظار می رود در چین های بعدی برداشت وضعیت مناسب باشد.

رئیس سازمان چای کشور ۹۷ درصد برگ سبز چای خریداری شده را درجه یک و ۳ درصد درجه دو اعلام کرد و افزود: برآوردها حاکی از آن است که با استمرار شرایط مساعد بارش، امسال میزان تولید چای نسبت به سال قبل افزایشی خواهد بود.

وی سرانه مصرف چای در کشور را ۷۰ هزارتن اعلام کرد و گفت: در سنوات قبل سرانه مصرف چای را ۱۲۰ هزارتن اعلام می کردند، اما در شرایط فعلی حداکثر ۷۰ هزارتن است که ۲۰ هزارتن از تولید داخل و ۵۰ هزارتن واردات تامین می شود.

این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت بازار چای تصریح کرد: امسال در راستای حمایت از تولیدکنندگان قیمت برگ سبز چای متناسب با هزینه های تولید اعلام شد به طوریکه نرخ هرکیلو برگ سبز چای درجه یک ۴۲ هزارتومان و درجه دو ۳۰ هزارتومان قیمت گذاری شد که به طور متوسط ۷۲ درصد برگ سبز چای و ۶۷ درصد برگ سبز چای نسبت به سال قبل رشد داشته است، براین اساس قیمت هرکیلو چای خشک داخلی از ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان است که به مراتب کمتر از چای وارداتی و به نفع مصرف کننده است.