دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور از توزیع روزانه ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ تن مرغ در استان تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی یوسف خانی دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور گفت: قیمت کنونی هرکیلو مرغ زنده درب مرغداری ۲۷۰ هزارتومان و مرغ گرم در خرده فروشی ها ۳۸۰ هزارتومان است.

وی قیمت هرکیلو ران مرغ ۳۸۰ هزارتومان، سینه ۶۰۰ هزارتومان و فیله مرغ ۶۵۰ هزارتومان اعلام کرد.

یوسف خانی با بیان اینکه مرغداران بدلیل هزینه های بالای تولید خواستار افزایش قیمت هستند، افزود: با توجه به پرداخت کالابرگ و افزایش تقاضا، قیمت نوساناتی داشته است که با کاهش تقاضا مجدد شیب قیمت ها نزولی می شود.

دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که قیمت هرکیلو مرغ زنده به ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزارتومان و مرغ گرم ۳۵۰ تا ۳۹۰ هزارتومان برسد. گفتنی است با توجه به بهبود روند جوجه ریزی ها، وضعیت بازار ناشی از افزایش تولید و عرضه متعادل خواهد شد.

وی از نیاز روزانه مرغ در استان تهران ۱۳۰۰ تن تا ۱۴۰۰ تن اعلام کرد و گفت: توزیع مرغ منجمد از سوی پشتیبانی امور دام از جمله راهکارهای تنظیم بازار و تثبیت قیمت هاست.

