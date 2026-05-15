مسئولان استان فارس در مراسم روز ملی مرتع از تثبیت ۵۲ اتراقگاه عشایری و تقویت مدیریت مراتع با مشارکت عشایر خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مراسم گرامیداشت روز ملی مرتع و مرتعداری استان فارس با همت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری و با همکاری اداره‌کل امور عشایر استان در منطقه عشایری «تنگ خشک» شهرستان مرودشت برگزار شد.

این مراسم با هدف ارج نهادن به تلاش‌های مرتعداران، بهره‌برداران مراتع، عشایر و کارکنان حوزه منابع طبیعی و با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

بهجت حقیقی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در این مراسم با ابراز خرسندی از حضور در جمع عشایر اظهار کرد: دلسوزتر از عشایر برای مراتع وجود ندارد و اگر امروز مراتعی در کشور باقی مانده، نتیجه اعتماد به عشایر و نقش مؤثر آنها در حفاظت از این منابع ارزشمند است.

او با اشاره به شرایط مناسب بارندگی در سال جاری افزود: با توجه به پوشش مطلوب مراتع، لازم است مراقبت‌ها به‌ویژه در زمینه پیشگیری از آتش‌سوزی افزایش یابد؛ چراکه هیچ‌کس به اندازه عشایر نسبت به حفظ مراتع دغدغه‌مند نیست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از روش‌های نوین مرتع‌داری تأکید کرد و گفت: با مطالعه تجربیات موفق سایر کشور‌ها و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های مرتع‌داری، باید برنامه‌های علمی و نوین برای حفظ، نگهداری و بهره‌برداری پایدار از مراتع در استان تدوین و اجرا شود.

عبدالحسین منتصری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس با بیان اینکه مراتع فرصتی اقتصادی برای جامعه عشایری محسوب می‌شود، اظهار کرد: لازم است با بازنگری در طرح‌ها، علاوه بر حفظ مراتع، به سمت اقتصادی کردن این ظرفیت برای بهبود معیشت عشایر حرکت کنیم.

او افزود: مراتع سپر طبیعی در برابر بلایای طبیعی هستند و حدود ۹ درصد از مساحت ۸۴ میلیون هکتاری عرصه‌های طبیعی کشور در استان فارس قرار دارد.

مدیرکل منابع طبیعی فارس همچنین خواستار هدایت کمک‌های مالی دولتی به سمت انجمن‌های مرتع‌داری شد و گفت: عشایر می‌توانند برای اجرای پروژه‌های مرتع‌داری و بهره‌مندی از طرح‌های جدید و بازنگری شده به ادارات منابع طبیعی در استان و شهرستان‌ها مراجعه کنند؛ طرح‌هایی که ضمن حفظ طبیعت، به بهبود معیشت و تحول در زندگی عشایر کمک خواهد کرد.

کریمی مدیرکل امور عشایر استان فارس با بیان اینکه امسال سالی مهم برای جامعه عشایری است، گفت: ریاست سازمان جهاد کشاورزی فارس نگاه باورمندانه‌ای به عشایر دارد و واگذاری مدیریت منابع طبیعی به خود عشایر را به‌طور جدی دنبال می‌کند.

او با اشاره به اینکه مراتع بخش جدایی‌ناپذیر معیشت اقتصادی عشایر فارس است، افزود: واگذاری مدیریت مراتع به عشایر با همکاری اداره‌کل منابع طبیعی استان در حال پیگیری و اجراست.

کریمی همچنین با اشاره به تنوع قومی جامعه عشایری فارس گفت: عشایر استان با وجود تنوع اقوام، در سایه وحدت و همدلی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و با بیش از ۳ درصد جمعیت استان، نقش مهمی در تأمین مواد غذایی، تولیدات دامی و صنایع دستی استان و کشور دارند.

او در ادامه از امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک میان اداره‌کل امور عشایر و اداره‌کل منابع طبیعی فارس خبر داد و افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، برای نخستین بار در کشور ۵۲ اتراقگاه عشایری در ۱۴ شهرستان استان از جمله ارسنجان، اقلید، فیروزآباد، آباده، شیراز، خرامه، سپیدان، خفر، زرین‌دشت، داراب، کوار، نی‌ریز، فسا و سرچهان با مساحت حدود ۳۳۱۹ هکتار تعیین و تثبیت شد تا مدیریت، بهسازی و بهره‌برداری از این فضا‌ها در ایام کوچ عشایر ساماندهی شود.

همچنین عبداللهی، نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با تأکید بر نقش مهم عشایر در اقتصاد کشور گفت: عشایر ستون تولید و اقتصاد کشور هستند و ما در جایگاه نمایندگی خود را خادم این قشر می‌دانیم و پیگیری مطالبات آنها را وظیفه خود می‌دانیم.

او با اشاره به پیوند عمیق زندگی عشایر با مراتع افزود: عشایر با مرتع زندگی می‌کنند و باید از ورود افرادی که تنها به دنبال منافع شخصی هستند جلوگیری شود و حمایت همه‌جانبه از عشایر در اولویت قرار گیرد.

در ادامه، امیری فرماندار شهرستان مرودشت نیز با بیان اینکه عشایر در طول تاریخ نقش مهمی در معادلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داشته‌اند، گفت: عشایر پاسداران واقعی طبیعت و مراتع کشور هستند و در شهرستان مرودشت نیز حضور مؤثر آنها در پیشگیری و اطفای آتش‌سوزی‌های عرصه‌های طبیعی کاملاً مشهود است.

او با اشاره به نامگذاری سال ۲۰۲۶ به عنوان سال بین‌المللی مرتع، مرتعداری و عشایر افزود: تلاش‌های جامعه عشایری در حفاظت و بهره‌برداری پایدار از مراتع شایسته قدردانی است.

فرماندار مرودشت همچنین با اشاره به وسعت منابع طبیعی این شهرستان گفت: در مرودشت بیش از ۲۲۰ هزار هکتار مرتع و جنگل وجود دارد که حفاظت از این گنجینه ملی نیازمند توجه ویژه دستگاه‌های متولی است.

او با بیان اینکه در حوزه منابع طبیعی با کمبود نیروی انسانی و تجهیزات مواجه هستیم، افزود: به عنوان نمونه در بخش درودزن با وجود گستردگی مراتع و وقوع آتش‌سوزی‌های متعدد در سال‌های اخیر، متأسفانه هیچ نیروی منابع طبیعی مستقر نیست.