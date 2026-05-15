وزیر خارجه کشورمان در گفت‌و‌گو با رسانه هندی تاکید کرد: موضوع درگیری در غرب آسیا بخش عمده‌ای از گفت‌و‌گو‌های نشست بریکس را به خود اختصاص داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر خارجه ایران در گفت‌و‌گو با یک رسانه هندی گفت: قبل از هر چیز باید از دولت هند به خاطر میزبانی بسیار گرم از من، هیئت همراه من و تمامی هیئت‌ها و همچنین به خاطر برنامه‌ریزی بسیار خوب و عالی برای این نشست وزرای خارجه بریکس و موفقیت آن قدردانی کنم. فکر می‌کنم این نشست یکی از بهترین نشست‌های وزرای خارجه بریکس بود. ما دیدار‌های متعددی داشتیم و درباره موضوعات مهم مختلفی که با اهداف و اصول بریکس مرتبط است گفت‌و‌گو کردیم.

وزیر خارجه ایران اظهار داشت: همچنین این فرصت را داشتم که مواضع کشورم، جمهوری اسلامی ایران، را به‌ویژه پس از جنگ تجاوزکارانه‌ای که از سوی آمریکا و اسرائیل به ما تحمیل شد، تشریح کنم. ما از موضع بریکس در محکومیت این تجاوز که برخلاف اصول اساسی حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد است، بسیار قدردانی می‌کنیم. همان‌طور که دیدیم، موضوع درگیری در غرب آسیا بخش عمده‌ای از گفت‌و‌گو‌های نشست بریکس را به خود اختصاص داد.

وی اضافه کرد: مسیر پیش‌روی بریکس ادامه حرکت بر پایه اصول این گروه و مسیری است که به‌طور مشترک آغاز کرده‌ایم. درباره غرب آسیا نیز معتقدم بهترین راه، دیپلماسی است.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان تاکید کرد: هیچ راه‌حل نظامی‌ای وجود ندارد و فکر می‌کنم ایالات متحده باید این واقعیت را درک کند. آنها دست‌کم دو بار ما را آزموده‌اند و اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که راه‌حل نظامی وجود ندارد. آنها نمی‌توانند از طریق اقدامات نظامی به اهداف خود برسند، اما اگر مسیر دیپلماسی را دنبال کنند، موضوع متفاوت خواهد بود. ما پیش‌تر تعاملات را آغاز کرده‌ایم، اما همان‌طور که می‌دانید مشکلات زیادی در این مسیر وجود دارد. مهم‌ترین مشکل، پیام‌های متناقضی است که از سوی آمریکایی‌ها از طریق اظهارنظرها، مصاحبه‌ها و مواضع مختلف دریافت می‌کنیم.

وزیر خارجه کشورمان افزود: در این موضوع (اختلالات ایجادشده در تنگه هرمز که فشار زیادی بر زنجیره تأمین جهانی و به‌ویژه زنجیره تأمین انرژی، ایجاد کرده) ما مقصر نیستیم. ما آغازگر این جنگ نبودیم؛ ما فقط از خود دفاع می‌کنیم و معتقدم حق کامل دفاع مشروع را داریم. تا آنجا که به ما مربوط می‌شود، تنگه هرمز بسته نیست، به‌ویژه برای کشور‌های دوست. این محدودیت تنها برای دشمنان ما اعمال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: کشتی‌های متعلق به کشور‌های دوست و سایر کشور‌ها فقط ملزم هستند عبور خود را با نیرو‌های نظامی ما هماهنگ کنند تا از هرگونه مانع احتمالی جلوگیری شود و عبوری امن داشته باشند. در روز‌های گذشته نیز کشتی‌های زیادی با کمک نیرو‌های دریایی ما از این تنگه عبور کرده‌اند و این روند ادامه خواهد داشت. تنها راه‌حل، پایان کامل این جنگ تجاوزکارانه است و پس از آن ما اطمینان خواهیم داد که عبور امن برای تک‌تک کشتی‌ها تضمین شود.

منبع: وزارت امور خارجه 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
دستتان درد نگنه که مشت محکم به دهن امریکا زدید
اگه میشه به وضع معیشت مردم و بیکاری حوانها هم رسیدگی کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
هدف آمریکا رفع تهدیدی است که از طرف ایران متوجه اسرائیل است راه رفع تهدید دست برداشتن از دشمنی یا جنگ ویرانگری است که عملا توانی برای عمل به تهدید نباشد ملت ایران باید در این مورد تصمیم بگیرد که خواهان دشمنی ابدی با اسرائیل و آمریکاست یا نمی خواهد در این بازی شرکت کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
از طریق نظامی نمیتونه یعنی از طریق سیاسی میتونه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
نیازی نیست که به اهداف از طرق نظامی برسند
با تحریم و محاصره بدون شلیک یک گلوله و به خطر انداختن یک سرباز ، به همه اهداف که هیچ حتی به فرا تر از اون هم میرسن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
نیازی به مداخله نظامی ندارن خودمون داریم خودمونو تخریب می‌کنیم اینترنت وصل کنید شورشو در آوردید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
به اهدافشون برسن یا نرسن به ما ربطی نداره ، شما کار خودتون رو بکنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ولی دشمنان اصلی مردم ایران ، سایپا ایران خودرو بانک کاسبان تحریم به هرچی خواستن رسیدن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۷ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت بین الملل چه زمانی برای عموم وصل میشه؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
پدر آمریکا را درمی آوریم گور کريستف کلمب را ویران می کنیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر می خواهیم ظلمی نباشد باید با ظلم مبارزه کنیم
Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۱۳:۵۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
افرین به مردم خوب هندوستان ازپدیرایی واحترام به وزیرمحترم امورخارجه وهمراهانش ازکشورهندوستان تشکر وقدردانی میکنیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون در از بین بردن تروریسم در منطقه شکست خورد
آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون در از بین بردن القاعده در منطقه شکست خورد
آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون در از بین بردن طالبان در افغانستان شکست خورد.
آمریکا جنایتکار از سال 2011 تاکنون در از بین بردن داعش در منطقه و جهان شکست خورد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا و اسرائیل برای تفریح آدم می‌کشند
جنگ ترامپ با ایران غیرقانونی است.
بهترین مذاکرات زدن خاک آمریکا با موشک های بالستیک است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار باید قبل از مذاکره خسارات تأسیسات هسته ای ایران را پرداخت کند.
آمریکا جنایتکار باید قبل از مذاکره خسارات مردم ایران را پرداخت کند.
آمریکا جنایتکار باید قبل از مذاکره خسارات کشور ایران را پرداخت کند.
