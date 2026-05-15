امارات قصد دارد خط لوله جدید خود را با سرعت بیشتری تکمیل کند تا بتواند نفت را به صورت مستقیم از دریای عمان و بدون عبور از تنگه هرمز صادر کند. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ابوظبی اعلام کرد که روند ساخت خط لوله خود را که قرار است نفت را به صورت مستقیم از چاه‌ها در مرکز کشور، به بندر فجیره در شرق ارسال کند، تسریع خواهد کرد.

گفته شده خالد بن محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی در جلسه کمیته اجرایی به شرکت ملی نفت ابوظبی دستور داده تا پروژه مذکور را تسریع کند.

خط لوله نفت خام ابوظبی که با نام خط لوله حبشان-فجیره نیز شناخته می‌شود، می‌تواند تا ۱.۸ میلیون بشکه نفت را در روز منتقل کند و در راستای تلاش این کشور برای به حداکثر رساندن صادرات مستقیم ساخته شده است.

امارات و عربستان تنها تولیدکنندگان نفت خلیج فارس هستند که خطوط لوله‌ای برای صادرات به خارج از تنگه هرمز دارند.

در حال حاضر، کویت، عراق، قطر و بحرین تقریباً به طور کامل برای حمل و نقل به تنگه هرمز وابسته هستند. طی هفته‌های گذشته، قیمت انرژی به دلیل اختلال در عرضه و مسدود شدن این تنگه، افزایش یافته و دولت‌ها را بر آن داشته تا سوخت را سهمیه‌بندی کنند و با افزایش تورم، نگرانی‌ها از رکود اقتصادی را افزایش داده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: خط لوله ، تنگه هرمز ، امارات
Iran (Islamic Republic of)
سید شمس‌الدین مولوی
۱۵:۳۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
سلام. در رابطه با لوله های نفتی امارات بایستی بعنوان.. بگویم اکنون در این شرایط حساس جنگی که امارات خائن یک سمت قضیه است ،بهترین زمان حمله به تاسیسات آن است . این کشور منبع نباید روی آرامش ودرآمد زایی را ببیند ‌
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
نیروهای مسلح نباید بگذارند این اتفاق بیفتد و در دم آن را منهدم و فجیره را با خاک یکسان کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
حرامزاده صهیون پرست از رو هم نمیره بزنید جنایت کار جنگی رو این آشغال دستش به خون ایرانیان آلوده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
از زمان جنگ یه قرون درآمد نداشتم...ای لعنت به این عمر و جوونیمون..ای کاش مرگ میومد سراغم راحت میشدم..به خدا دیگه نمی‌کشم...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
چقدردلم گرفت ازپیامتون،انشالله مشکلتون حل شه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
در طول جنگ ایستگاه های پمپاژ رو باید میزدین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
کی میخواد جلوشوبگیره؟
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۴:۴۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
چند روزرقبل ایران بمباران کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
