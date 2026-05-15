شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در اهدای زمین و وام فرزندآوری در شهرستان ازنای استان لرستان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت به منظور حمایت ازجوانان و نهاد خانواده تسهیلاتی را از جمله وام، زمین و خودرو را در اختیار آنها قرار داد تا آنها با مشکلات کمتری مواجه شوند. اما مدتی است که متقاضیان شهرستان ازنای استان لرستان با مشکل تاخیر در اعطای این تسهیلات مواجه شدند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار 

سلام وقت بخیر و خدا قوت من از شهرستان ازنای استان لرستان به شما پیام می‌دهم. لطفا صدای ما باشید من مستاجر هستم و سه فرزند دارم الان چند ماه است که دنبال زمین و وام فرزند آوری هستیم ولی کسی پاسخگو نیست. دیگه در توانم نیست پرداخت هزینه‌های بچه‌ها و کرایه خانه بالا را پرداخت کنم. به خاطررضای خدا شما صدای ما باشید رسانه‌ای کنید.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۳ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
سلام لطفا درمورد نحوه پرداخت یارانه خانوار نیز رسیدگی شود ، برخی یارانه شان از چند ماه پیش به سبب تراکنش مالی قطع گردید وبا توجه به ثبت بررسی درسامانه هدف مندی برقرار نشد .
