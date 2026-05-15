کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به وزش باد شدید، کشاورزان در انجام عملیات کشاورزی احتیاط کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت:  با توجه به وزش باد شدید، کشاورزان در انجام عملیات کشاورزی باغات و مزارع احتیاط کنند.

وی با تاکید بر استفاده از قیم برای نهال های تازه کشت شده برای درختان جوان افزود: تسریع در برداشت محصولات زراعی و باغی در دستور کار قرار بگیرد و همواره کشاورزان  از آبیاری به سبب جلوگیری  از خوابیدگی محصولات زراعی و ریشه کن شدن درختان آسیب پذیر اقدام کنند.

غلامی ادامه داد: باغداران نسبت به جمع آوری میوه و سرشاخه های آلوده قبل و بعد از وزش باد اقدام کنند.

وی با تاکید بر عدم چرای دام ر ارتفاعات و محافظت از دام ها به علت وزش باد افزود: زنبورداران کنترل استحکام دریچه های کندوهای  زنبور عسل خلاف جهت وزش باد را در دستور کار قرار دهند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان و دامداران در هنگان وقوع رعد و برق و تگرگ به مکان های ایمن پناه بگیرند و همواره کشاورزان از محلول پاشی و سم پاشی در باغات و مزارع بدلیل وقوع گرد و خاک خودداری کنند.

براساس نقشه های هواشناسی، امروز جمعه سامانه بارشی جدیدی در شمال غرب و غرب کشور فعال می شود که روز شنبه گستره سامانه بارشی در برخی مناطق شمال غرب، غرب، غرب سواحل دریای خزر و استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز و دامنه ها و ارتفاعات زاگرس مرکزی را فرا می گیرد که پیامد آن در برخی ساعات افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می شود.

امروز در برخی مناطق غرب، شمال غرب و مرکز و استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز و شنبه در بیشتر مناطق کشور بویژه مناطق مرکزی در برخی ساعت ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در برخی مناطق خیزش گرد و خاک رخ می دهد.

