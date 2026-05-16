رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران گفت: اکنون در بحث تامین گندم و آرد برای واحدهای خبازی اعم از سنتی، حجیم و صنعتی مشکلی نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نانوایان سنتی گفت: اکنون در بحث تامین گندم و آرد برای واحدهای خبازی اعم از سنتی، حجیم و صنعتی مشکلی نداریم و تمامی واحدها طبق روال سهمیه ماهانه دریافت می کنند.

به گفته وی، واحدهای آزادپز که اعلام کرده بودند از طریق سامانه آرد خود را دریافت کنند، شرکت بازرگانی دولتی و ادارات غله استان ها تامین می کنند که براین اساس مشکلی در بحث تامین نداریم.

کرمی با بیان اینکه برداشت گندم در حال انجام است، افزود: براساس برآوردهای صورت گرفته امسال نیاز گندم کاملا از تولید داخل تامین خواهد شد.

این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت قیمت نان بیان کرد: در ابتدای امسال حقوق و دستمزد کارگران و بیمه کارگری و سایر هزینه های واحدهای نانوایی اعم از نایلکس، کنجد و اجاره بها افزایش یافته است که براین اساس دولت در ابتدای سال باید قیمت را مشخص کند که تا امروز به رغم دریافت آنالیز قیمت از واحدهای نانوایی و کارگروه استان ها، اما قیمت تعیین نشده است که امیدواریم هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود تا جلوی گرانفروشی و تخلف عرضه نان بالاتر از قیمت مصوب توسط برخی واحدها گرفته شود.

رئیس کارگروه آرد و نان با بیان اینکه قیمت جدیدی برای نان تعیین نشده است، تصریح کرد: علی رغم افزایش هزینه های تولید، قیمت جدید نان اعلام نشده است که امیدواریم به فوریت قیمت مشخص و اعلام شود و همواره واحدها مکلف به رعایت نرخ هستند، در غیراین صورت باید با واحدهای متخلف برخورد شود.

وی نیاز سالانه گندم واحدهای خبازی را ۸ میلیون تن و صنف و صنعت ۳ میلیون تن اعلام کرد و گفت: بنابر آمار تولید داخل جوابگوی نیاز کشور است و تنها برای ارتقای کیفیت به منظور اختلاط مقداری گندم وارد می شود و از طرفی امسال بدلیل شرایط مساعد اقلیمی، گندم بیشتری تولید می شود و خوشبختانه مشکلی در تامین گندم نداریم.