باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد، خطیب موقت نماز جمعه تهران، در بخش‌هایی از سخنان خود به بیان نکاتی درباره رویداد‌های تاریخی، مفاخر فرهنگی و هویت ملی-اسلامی ایران پرداخت.

وی با اشاره به روز ۲۴ اردیبهشت، این روز را یادآور رویدادی مهم ملی، دینی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دانست که قدرت استثنایی فقاهت در دیانت را در تحولات بنیادین جامعه ایران نشان داد. ابوترابی‌فرد با تبیین جایگاه آیت‌الله‌العظمی حاج میرزا حسن شیرازی (رضوان الله تعالی علیه) به عنوان عالم فقیه، عارف نامدار ایرانی و استاد مسلم مدرسه فقهی نجف و سامرا، گفت: ایشان نقش و اختیار فقیه جامع‌الشرایط را در صدور احکام حکومتی تبیین کرد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه داد: این فقاهت، عقلانیت و درایت، در تحریم تنباکو در سال ۱۲۷۰ هجری قمری، قدرت انحصاری کمپانی انگلیسی در تجارت تنباکوی ایران را درهم شکست و شاه قاجار را وادار به لغو قرارداد ۵۰ ساله کرد. این رویداد جایگاه فقاهت و نقش برجسته دیانت را در تحولات اجتماعی و سیاسی نشان داد و ثابت کرد فقاهت برآمده از مدرسه امام صادق (علیهالصلاة والسلام) چگونه می‌تواند راه را برای تعالی جامعه انسانی هموار کرده و از بن‌بست‌های سخت سیاسی و اجتماعی بیرون آورد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران افزود: امروز (۲۵ اردیبهشت) در تقویم ایرانیان، روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر حماسه‌سرای ایرانی است. دیروز با یاد فقه و فقاهت میرزای شیرازی و امروز با یادآوری اندیشه بلند این شاعر حکیم همراه است. برخی استادان، حکمت فردوسی را حکمت اشراقی می‌دانند؛ حکمتی مبتنی بر معرفت شهودی و از نظر رفتاری مبتنی بر تزکیه و اصلاح نفس. شهید عالیقدر (رهبر شهید) فردوسی را دلباخته حکمت اسلامی و حکمت او را الهی توصیف می‌کرد. از نگاه استاد برجسته حکمت، آیت‌الله جوادی آملی (دامت برکاته)، نظامی در کنار سفره گسترده این حکیم الهی حضور یافته‌اند.

وی ادامه داد: اوست که توحید، ولایت، امامت و تشیع را حماسه کرد و ایران موحد و اسلامی را در پرتو توحید و ولایت زنده نگاه داشت. او می‌سراید «من شهر علمم،‌تر است این درست / این سخن قول پیغمبری است». این حکیم الهی در کتاب «مبدأ و معاد» خود از این مصرع فردوسی بهره می‌گیرد: «ندانم چه هرچه هستی تویی». شاهنامه مهمترین دادگاه ادب و هنر جهان، میراث فارسی‌زبان مسلمان و حکیم الهی تقویت یافته در مکتب قرآن است. گفته‌اند شاهنامه چکیده و عصاره تمدن و فرهنگ قوم ایرانی مسلمان و گنجینه‌ای از یکتاپرستی، خداباوری، دینداری، میهن‌دوستی، دستگیری از درماندگان، خردورزی، عقلانیت، دادخواهی و عدالت طلبی است که از آرمان‌های معنوی برجسته شاهنامه و برگرفته از مبانی ناب قرآن و مکتب علی (ع) و حکمت الهی است.

ابوترابی‌فرد ادامه داد: ۲۸ اردیبهشت ماه نیز روز بزرگداشت حکیم خیام نیشابوری، فیلسوف، ریاضیدان، منجم، طبیب و شاعر برجسته ایرانی است. تقویم جلالی حاصل محاسبات عالمانه خیام و دانشمندان ایرانی، نبوغ علمی او را در محاسبه دقیق سال خورشیدی اثبات می‌کند. او قرن‌ها قبل، کشفیات مهمی در حوزه ریاضیات داشت. تاریخ کهن ایران حکایت از هوش، ذکاوت، عقلانیت، دانش و معارف مردان و زنانی دارد که این سرزمین را برگزیدند؛ سرزمینی که امروز مهمترین نقطه جغرافیای سیاسی جهان، نقطه اتصال شمال به جنوب و شرق به غرب است. درخشش چهره‌های پرآوازه جهان در آسمان ایران، حکایت از مدرسه‌ای دارد که ستون‌ها و خشت‌های آن از جنس عقلانیت و دانش است؛ بنایی اصیل در اندیشه، تفکر، استدلال و برهان. این مدرسه میتواند اندیشه و آوازهای، چون حکیم فردوسی و فیلسوفی، چون خیام به جهان علم و انسانیت تقدیم کند؛ این مدرسه، مدرسه اسلام است. اسلام بود که راه را برای درخشش این چهره‌ها از ایران فراهم کرد.

ابوترابی فرد با بیان اینکه از نگاه شهید عالیقدر، ایران با این هویت ملی و اسلامی در برابر ایران قاجار و پهلوی قرار دارد؛ ایران خودباخته در برابر هیمنه غرب با پرچمداری سیاستمداران و روشنفکرانی که ایران را با اشاره دیگران تجزیه و غارت می‌کردند، تصریح کرد: کمپانی‌های انگلیسی منابع آن را به یغما می‌بردند. پیروزی انگلستان در جنگ جهانی دوم مرهون نفس رایگان و مجانی غارت شده از ایران است.

خطیب جمعه تهران تأکید کرد: هویت و فرهنگ ملی یعنی فرهنگ الهامبخش نوروز، تخت جمشید، طراحی و اجرای بیش از ۳۵ هزار رشته قنات در سراسر ایران که حکایت از دانش، تفکر و اندیشه حیرت‌آفرین مهندسان ایرانی در قرون گذشته دارد و هم‌اندیشی، همیاری و سخت‌کوشی ایرانیان را تجلی بخشیده است. همچنین نیرو‌های مقتدر ارتش و سپاه آینه این دانش، فناوری و ایمان هستند. شهید عالیقدر عبدالرحیم موسوی، چهره فاخر و فرمانده نظامی برآمده از آموزه‌های قرآن و نهج‌البلاغه بود. معاون محترم ارتش جمهوری اسلامی (در حوصله وقت اشاره کردن به منظومه شخصیتی تربیت یافته در مکتب قرآن و عترت) سرباز فداکار ایران و اسلام بود.

ابوترابی فرد بیان کرد: معمار کبیر انقلاب (امام خمینی) از تمام ظرفیت خود برای آراستگی خویش و جامعه اسلامی به ارزش‌های والای انسانی و اسلامی بهره گرفت. امام شهید ما پلی استوار میان دانش، قدرت و حکمرانی بود؛ او کانون اندیشه و فکر بود. اندیشه سیاسی او تجلی نظریه سیاسی اسلام در حکمرانی است که میتوان در این جمله خلاصه کرد: «جریان مستمر دانش و عدالت در متن و تار و پود سیاست و قدرت، ساخت جامعه و قیام جامعه».

ابوترابی‌فرد تأکید کرد: نیرو‌های مسلح و فرماندهان ما باید به گونه‌ای باشند که پیش از هر چیز، علم، عدالت و انسانیت در چهره آنان مشاهده شود.

خطیب جمعه تهران با اشاره به دفاع مقدس، گفت: جنگ‌ها در طول تاریخ، نقش تعیین‌کنند‌های در افول یا تعالی جوامع داشته‌اند. قدرت‌های نوظهور اغلب در آتش و خون تولد یافته‌اند.

وی افزود: فرماندهان عزیز، شما سازنده آینده جامعه‌ای هستید که شاید جنگ را از نزدیک تجربه نکند، اما سخت‌ترین و سازنده‌ترین دوران آزمون خود را سپری می‌کنید.

خطیب موقت نماز جمعه تهران تصریح کرد: ملت ایران در حساس‌ترین مقطع تاریخی، در حال جنگ با آمریکای اول، دوم و سوم است. هر کدام از این جنگ‌ها در قامتی خستگی‌ناپذیر از ایران تصویری ماندگار ارائه کردند.

وی ادامه داد: ایرانیان در این میادین سخت، یا بر قله بلند شهادت ایستادگی کردند و یا به استقلال رسیدند.‌ای فرمانده شهید نصیرزاده،‌ای سردار سلیمانی‌ها، شما مردانی بودید که برای ایران اقتدار آفریدید.

ابوترابی‌فرد بیان داشت: جنگ سوم که تا امروز به گونه‌ای متفاوت ادامه دارد، ایران اتمی را در برابر جهان قرار داد و آمریکا و شرکایش را در معرض قضاوت افکار عمومی جهانی قرار گرفت.

وی تأکید کرد: جهان امروز ایران را نه فقط در قاب پهپاد‌ها و موشک‌ها، که در تاریخ، اندیشه، عقلانیت، ایمان، اخلاق، وحدت و حکمرانی برآمده از اراده ملی شناخته است.

خطیب جمعه تهران خاطرنشان کرد: جنگ سوم، استکبار جهانی و دموکراسی آمریکایی را به کام جامعه جهانی تنفرآمیز کرد. دنیا فریاد زد که ایران در برابر سنگین‌ترین ماشین نظامی جهان (با بودجه‌ای بیش از ۱۰۰ برابر نیرو‌های مسلح ایران) ایستادگی کرد. این یک رخداد صرفاً نظامی نبود، بلکه رویدادی بزرگ فرهنگی، علمی و نمایشگاه دانش و پایداری ایرانی و وحدت فرماندهی محور مقاومت بود.

ابوترابی‌فرد گفت: این سخن به معنای انکار هزینه‌ها و شهادت مظلومانه کودکان و زنان نیست، ایستادگی وقتی معنا دارد که هزینه سنگین داشته باشد. ایران هزینه داد، اما در برابر تجاوز دو قدرت اتمی فرو نپاشید.

وی افزود: آنچه در این جنگ مورد تجاوز قرار گرفت، بخشی از حافظه تاریخی و تداوم تمدنی ایران بود. ایران فقط یک دولت معاصر نیست، یک سرزمین تمدنی با قرن‌ها ادبیات، شعر حماسی، هنر و شهرسازی است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران تأکید کرد: آمریکا می‌خواست امروز ایران را محو کند، اما ناخواسته فتح بلندآوازه ایران را به یاد جهان آورد. امام حسین (ع) به ایرانیان حیات دوباره بخشید.

ابوترابی‌فرد بیان داشت: امروز ایران فقط در دو میدان نبرد و سیاست اقتدار خود را نمایش نداده، بلکه در میدان زندگی نیز نیرو‌های اورژانس، کادر درمان، پرستاران، پزشکان، معلمان، آتشنشانان، کارگران، شهربانان و در پیشاپیش همه، ملت ایران همگی با هم ایستادند و حکمرانی جوشیده از درون ملت را رقم زدند.

وی تصریح کرد: دولت در این دوره حساس در کنار ملت و نیرو‌های مسلح ایستاد و نه فقط سیاست، که شهادت را در آغوش کشید. سیاستمداران ما پیش از دیگران به استقبال شهادت رفتند.

خطیب جمعه تهران خاطرنشان کرد: جنگ ظرفیت اخلاقی و عقلانی جامعه را آشکار می‌کند. ایران اخلاقی در چهره مدیران دلسوز، پرستاران و کارآفرینان امین، شکوه خود را به دست آورد. جنگ فقط میدان احساس نیست، میدان تشخیص و عقلانیت است.

هشدار درباره تحلیل‌های نادرست و تخریب سرمایه اجتماعی

ابوترابی‌فرد با تأکید بر مهمترین نیاز امروز کشور گفت: تحکیم پیوند ملت، دولت و حاکمیت، مهمترین نیاز امروز و فردای کشور است.

وی هشدار داد: تحلیل‌های نادرست مبتنی بر داده‌های غلط و تحریک شده، زمینه‌ساز تخریب سرمایه اجتماعی و فرسایش اعتماد عمومی است. باید بیدار باشیم.

خطیب موقت نماز جمعه تهران تصریح کرد: جوانان پرشور و غیور بدانند که ترکیب شورای عالی امنیت ملی متشکل از فرماندهان عالیرتبه نظامی، مسئولان عالی قضایی، مقامات ارشد سیاسی و نمایندگان مقام رهبری است و تصمیمات کلان بدون تأیید رهبری قابلیت اجرا ندارد.

ابوترابی‌فرد تأکید کرد: باید با تبیین درست، سطح اعتماد عمومی را ارتقا بخشید. زیر سوال قرار دادن بی‌قاعده سلامت و وفاداری نهادها، به اعتماد ملت و حاکمیت آسیب میزند و زمینه بی‌ثباتی ذهنی را فراهم می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: جهاد تبیین باید مبتنی بر دانش، عقلانیت، گزاره‌های درست و مسئولیت پذیری و برای تحکیم وحدت ملی باشد. امیدواریم همه متحد و یکپارچه در پشت سر رهبر معظم انقلاب، از منافع ملی خود دفاع کرده و در برابر هر سخن تفرقه‌افکن، موضعی درست، عقلانی و با حفظ انسجام ملی انتخاب کنیم.

منبع: مهر