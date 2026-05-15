مدیرکل صداوسیمای استان فارس در نشست شعر و موسیقی گفت: موسیقی، به‌ویژه آثار حماسی، ظرفیت بالایی در برانگیختن احساسات ملی و تقویت روحیه همبستگی در میان اقشار مختلف جامعه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - نشست شعر و موسیقی استان با حضور امیر رئوف، مدیرکل صدا و سیمای استان فارس، و جمعی از شاعران، آهنگسازان و فعالان حوزه تولید موسیقی برگزار شد که در آن بر نقش هنر و موسیقی در تقویت همبستگی اجتماعی، هویت ملی و تولید آثار ماندگار تأکید شد.

امیر رئوف در این نشست با اشاره به نقش اثرگذار موسیقی در بیان احساسات و ایجاد شور اجتماعی و تقویت روحیه همبستگی در جامعه اظهار داشت: موسیقی، به‌ویژه آثار حماسی هویت‌محور، می‌تواند در مقاطع حساس، زمینه‌ساز امید، همدلی، انسجام اجتماعی و تقویت حس غرور ملی در میان مردم باشد.

او با اشاره به تجربه «جنگ رمضان» افزود: از آغاز جنگ تحمیلی امریکایی صهیونیستی به کشور، تولید آثار موسیقایی متناسب با فضای روز کشور از سوی هنرمندان، نقش مؤثری در بیان احساسات و دغدغه‌های مردم داشت و توانست در ایجاد فضای پرشور و همدلانه در تجمعات و میدان‌های شهری اثرگذار باشد؛ و انتظار جامعه از هنرمندان این عرصه استمرار خلق آثار فاخر توام با بیان احساسات ناب مردم است

مدیرکل صداوسیمای استان فارس ادامه داد: استقبال مردم از این آثار نشان داد که هنر متعهد همچنان ظرفیت بالایی در ایجاد ارتباط عاطفی با مخاطب و تقویت روحیه همبستگی ملی دارد و رسانه ملی در کنار این جریان و حرکت هنری همواره ایستاده است.

او با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی استان فارس اظهار داشت: فارس با برخورداری از تنوع اقوام، گویش‌ها و فرهنگ‌های بومی، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی کشور برای تولید آثار هنری اثرگذار به شمار می‌رود.

 رئوف تولید آثار چندزبانه با بهره‌گیری ازگویش‌ها و زبان‌های مختلف استان، را از تجربه‌های موفق صداوسیمای استان فارس دانست و گفت: این آثار در سال‌های اخیر نقش مؤثری در تقویت وحدت، همدلی و نزدیکی بیشتر اقوام مختلف استان داشته است.

او در ادامه با اشاره به سابقه درخشان فارس در تولید موسیقی‌های فاخر و ماندگار تصریح کرد: فارس همواره از خاستگاه‌های مهم تولید آثار موسیقایی ارزشمند در کشور بوده و برخی از آثار تولیدشده در این استان، علاوه بر ماندگاری در حافظه مردم، به بخشی از میراث فرهنگی و معنوی کشور تبدیل شده‌اند.

مدیرکل صداوسیمای استان فارس تأکید کرد: امروز نیز باید با بهره‌گیری از ظرفیت شاعران، آهنگسازان و هنرمندان استان، آثاری تولید شود که علاوه بر پاسخگویی به نیاز و فضای روز جامعه، از کیفیت و ماندگاری لازم برای حضور در حافظه فرهنگی نسل‌های آینده برخوردار باشند.

در ادامه این نشست، چند اثر شعری و موسیقایی تولیدشده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و حاضران دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره ارتقای کیفیت آثار حماسی و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های بومی و فرهنگی استان مطرح کردند.

دراین نشست بر تداوم تولید آثار فاخر در حوزه شعر و موسیقی و گسترش همکاری میان شاعران، آهنگسازان و مجموعه تولید صداوسیمای استان فارس تاکید شد.

برچسب ها: صدا وسیمای فارس ، موسیقی ، انسجام اجتماعی
