باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - شادمان اسدی، سرپرست معاونت امداد و نجات هلال‌احمر کردستان، هدف این مانور را تمرین هماهنگی بین‌بخشی و افزایش سرعت واکنش در شرایط بحرانی عنوان کرد و افزود: این رزمایش در سایت‌های آوار با شبیه‌سازی حوادث غیرمترقبه برگزار شد.

وی با اشاره به حضور پرشور نجاتگران گفت: تیم‌های تخصصی عملیات‌هایی، چون ارزیابی محل حادثه، جست‌و‌جو و رهاسازی مصدومان با استفاده از تیم‌های آنست (ANST)، آتل‌بندی، بانداژ، تثبیت پزشکی (PTS) و انتقال مصدومان به مراکز درمانی را تمرین کردند.

محمدرسول شیخی‌زاده، نماینده مردم قروه و دهگلان نیز در حاشیه رزمایش، نام‌گذاری این مانور را اقدامی ارزشمند برای زنده نگه داشتن یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان دانست و گفت: چنین تمرین‌هایی علاوه بر تقویت توان عملیاتی، روحیه ایثار و مقاومت را در میان امدادگران تقویت می‌کند.