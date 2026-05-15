کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: صندوقهای با درآمد ثابت در روز شنبه با ورود ۳ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان نقدینگی همراه بودند. همچنین روز یکشنبه نیز ۶۱۶ میلیارد تومان نقدینگی وارد این صندوقها شد.
وی افزود: در مقابل، روز دوشنبه شاهد خروج ۲ هزار و ۴۵۳ میلیارد تومان نقدینگی از صندوقهای درآمد ثابت بودیم و روز سهشنبه نیز ۱ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان خروج پول از این صندوقها ثبت شد. با این حال، در ادامه مجدداً ۱ هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان نقدینگی به صندوقهای با درآمد ثابت بازگشت که در مجموع، ۲ هزار و ۵ میلیارد تومان ورود پول به این صندوقها را در این بازه زمانی نشان میدهد.
آسایش تصریح کرد: به هر حال این پول سرگردان و نقدینگیای که در جامعه ایجاد شده و بهخصوص در ماههای گذشته عامل بخش کوچکی از تورم بوده است، در بازارهای مختلف در گردش است. در بازار سرمایه نیز با توجه به محدود بودن گزینههای، سرمایهگذاری در صندوقهای مانند طلا، صندوقهای درآمد ثابت، نقره و صندوقهای کالایی، جابهجا میشود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: همانطور که مشاهده شد، در روزهای شنبه و یکشنبه ورود پول به صندوقهای درآمد ثابت را داشتیم، در روزهای دوشنبه و سهشنبه خروج پول رخ داد و در روز چهارشنبه دوباره شاهد ورود نقدینگی به این صندوقها بودیم. این چرخه فعلاً ادامه دارد تا بازار سهام باز شود و در صورتی که حمایت مناسبی از بازار سهام صورت گیرد، میتواند بخشی از این نقدینگی را به خود جذب کند.