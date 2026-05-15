رئیس مرکز خشکسالی گفت: با توجه به کم بارشی و تداوم خشکسالی در سال‌های اخیر، کشاورزان مدیریت مصرف آب را در دستور کار دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - احد وظیفه رئیس مرکز خشکسالی کشور گفت: براساس آمار متوسط بارش کشور نرمال است، اما توزیع بارش متوازن نیست به طوریکه در مناطق ایلام، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی، دریاچه ارومیه بارش ها بیش از نرمال است و در برخی مناطق اعم از لرستان، چهارمحال و بختیاری و تا حدی فارس نرمال و در برخی مناطق هم بویژه فلات مرکزی و شمال مناطق مرکزی اعم از یزد، اصفهان و قم و بویژه تهران، البرز، مرکزی و سمنان و سواحل شمالی گیلان و مازندران بارش ها کمتر از نرمال است.

وی با بیان اینکه بیشترین کم بارشی مربوط به استان تهران است، افزود: براساس آمار بارش های استان تهران ۳۵ تا ۳۶ درصد کمتر از نرمال است و به رغم آنکه اواخر اردیهشت رسیدیم، شدت بارش ها کمتر می شود؛ بنابراین فرصت زیادی برای دریافت بارش در کشور نداریم.

وظیفه ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن به فصل تابستان،پنجره زمانی قابل ملاحظه ای برای دریافت بارش در کشور نداریم به طوریکه بارندگی ها در غرب، شمال غرب و دامنه های البرز نرمال و مطلوب است، اما با نزدیک شدن به تابستان بارش ها محدود به دامنه های البرز می شود بخش های مرکزی و جنوبی زاگرس بارندگی نخواهند داشت.

رئیس مرکز خشکسالی با بیان اینکه بارش فلات ایران در فصل تابستان کمتر از ۵ درصد است، افزود: بارش در فصل تابستان مربوط به سواحل شمالی، جنوب شرق، جنوب سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان و جنوب کرمان است که مربوط به بارش های موسمی است.

به گفته وی، در استان های تهران و مرکزی بدلیل شرایط بارش با تنش کم آبی مواجه هستیم و در نتیجه شهر تهران، کرج و مشهد نیازمند مدیریت سختگیرانه آب شرب بدلیل وضعیت سدها هستند.

رئیس مرکز خشکسالی با بیان اینکه تابستان کم بارش و گرمتر از معمول خواهیم داشت، افزود: در این شرایط رعایت الگوی مصرف و جلوگیری از سوء مصرف امری ضروری است.

وی با تاکید بر رعایت مصرف آب در حوزه های کشاورزی، صنعت و آب گفت: در حال حاضر فصل کشت نیست و کشاورزان انچه که کاشتند، درو می‌کنند،اما به هرحال بدلیل تنش بالای آبی در استان تهران، مرکزی و مشهد و تداوم خشکسالی سال های اخیر کشاورزان مدیریت مصرف داشته باشند.

