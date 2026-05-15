باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - محمدمهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، از تداوم اقدامات حمایتی این سازمان برای فعالان اقتصادی به ویژه در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها خبر داد.

موحدی با اشاره به وقوع «جنگ تحمیلی سوم» علیه ایران، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی نیز همچون سایر نهادها و مردم، تمام سعی خود را برای کمک به مؤدیان و کسب‌وکارها به کار گرفته است.

وی اولین اقدام انجام‌شده را تمدید کلیه مواعد قانونی عنوان کرد و گفت: با کسب مجوز از مراجع ذی‌صلاح، نزدیک به ۱۰ موعد قانونی خاص که امکان ایجاد اختلال برای مؤدیان را داشت، تمدید شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در ادامه به مصوبه مهم دیگر اشاره کرد و افزود: به پیشنهاد سازمان و با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، شرایطی فراهم شده است که مؤدیان دارای بدهی مالیاتی قطعی‌شده تا سقف ۲۰ میلیون تومان، بتوانند گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم را دریافت یا تمدید کنند.

موحدی توضیح داد: طبق ماده ۱۸۶، صدور و تمدید کارت بازرگانی و سایر مجوزهای کسب‌وکار منوط به ارائه گواهی پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی‌های مالیاتی قطعی‌شده سنوات گذشته است. حتی وجود یک ریال بدهی مانع صدور این گواهی می‌شد، اما با این مصوبه جدید، انعطاف لازم برای کسب‌وکارهای خرد ایجاد شده است.

وی درباره نحوه لحاظ شدن آسیب‌های ناشی از شرایط اقتصادی، جنگ ۱۲ روزه، اغتشاشات و رکود کسب‌وکار نیز گفت: تمام این آسیب‌ها و زیان‌های واردشده به مؤدیان، در اظهارنامه‌های مالیاتی که چند ماه دیگر ارائه می‌شوند، مورد اشاره قرار خواهد گرفت و در تصمیمات سازمان لحاظ می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پایان تأکید کرد: بسته‌های مربوط به بخشودگی جرایم و همچنین کاهش مالیات نیز با پیشنهاد سازمان و موافقت وزیر اقتصاد در دست اقدام است.